Какво значи корпоративна култура на постоянно подобрение и какво се случва, когато мнението на служителите не просто се чува, а води до реални промени?

Представете си, че споделите с шефа си идея или проблем и след време видите промяната на практика. Звучи като добър сценарий за филм, нали? Но има компании, в които е реалност. В Лидл България това е част от начина на работа и е подкрепено с ясни процеси и политики. Само година след като получава златното отличие на Investors in People, компанията става първата и единствена организация в България с най-високото платинено ниво. Investors in People e сред най-престижните глобални стандарти в управлението на хора. В оценката си международната организация откроява нещо, което говори много за начина, по който Lidl развива културата си: въпросът „Какво бихме могли да направим още по-добре?“

Как се случва това на практика?

В ритейл веригата служителите имат различни канали за обратна връзка – анкети, допитвания, проучвания за удовлетвореността, годишна оценка на представянето, в която служителят първо оценява собственото си представяне, а след това получава обратна връзка от ръководителя си, както и чрез проучване за склонността на хората да препоръчват компанията като работодател, която тук е особено висока. „За нас е много удовлетворяващо да чуваме от служителите, че Lidl е компания, която държи на думата си и им дава сигурност”, споделя Борислава Якова, чиято функция е на т.нар. „доверено лице“ в централата на компанията.

Довереното лице – място за разговор

Един от интересните елементи в системата на Lidl е именно ролята на довереното лице – позиция, която компанията има за всяко регионално дружество (РД) - в с. Равно поле и с. Кабиле, и за централата си. Целта му е да осигурява защитено и неутрално пространство, в което служителите могат не само да споделят впечатления, но и да получат подкрепа по лични и професионални теми. По думите на Деяна Борисова, се гарантира „пълна конфиденциалност, без осъждане и с усещането, че срещу теб стои човек, който наистина ще те чуе“. Тя е доверено лице за РД Кабиле и споделя, че ролята ѝ е да бъде „мост, модератор и понякога просто добър слушател“.

Според колегата ѝ Найден Петков от РД Равно поле, съществуването на такава позиция е знак за отношението на компанията към хората. „Моето най-голямо удовлетворение е, когато успея да им помогна да си помогнат сами“, казва той. Доверените лица имат и още една важна роля – да пренасят гласа на служителите обратно към ръководството. За Борислава, която е доверено лица за служителите в централата, „в основата на тази комуникация е уважението към личността – модел, който идва от най-високо ръководно ниво и за щастие се припознава от хората в ежедневието”, коментира тя.

Обратна връзка, която води до промяна

В Lidl културата на вслушване не е формален процес, а чувство за сигурност, категорична е Деяна. По думите ѝ служителите най-често описват това усещане като „знам, че има към кого да се обърна“ и „ти не си просто една длъжност, а човек“. Според нея слушането намалява дистанцията между оперативните екипи и ръководството. А от това имат полза и двете страни – предложенията на хората на първа линия подобряват работната среда, а това естествено се отразява на удовлетвореността и ефективността им. „За да може една компания наистина да слуша, се изисква зрялост, отговорност и смелост“, казва Борислава. Затова в Lidl обратната връзка се използва и за системно оптимизиране на процесите, които определят ежедневното преживяване на хората.

В компанията има редица примери за придобивки, въведени след проучване сред служителите – от бонуси за Великден и Коледа, масажни столове и кафе машини с безплатно кафе за персонала, до система за планиране на графици, програми за развитие на лидерите и процеси за управление на таланта. Всички тези подобрения са въведени като следствие от целенасочен процес на вслушване в нуждите на хората.

Какво се променя, когато започнем да слушаме другия?

Когато човек знае, че мнението му няма да бъде пренебрегнато или посрещнато с критичност, той работи с по-голямо спокойствие и увереност. Чувства се значим, започва да дава идеи и вижда, че обратната връзка води до действия. Така обратната връзка се превръща в механизъм за развитие на цялата организация. Когато хората виждат, че споделеното от тях може да доведе до реална промяна, участието в този процес става част от културата.

Друга важна полза е, че намаляват напрежението и стресът, а конфликтите се „пресичат” още в ранен етап. Работната среда става по-здрава, а работният климат – по-спокоен. По думите на Борислава, това очовечава работата, което вероятно е и най-голямата морална полза. „Когато знаеш, че имаш право на глас и сигурна среда, спираш да задържаш проблема в себе си. Това създава култура на откритост и взаимно уважение, в която хората се чувстват ценени такива, каквито са”, смята Деяна.

Борислава Якова

Независим поглед отвън

Може би именно това усещане е един от най-съществените белези на една зряла организация. В нея признанието не е крайна точка, а още една причина да продължиш да се развиваш. Затова и оценката на Investors in People откроява последователността и зрелостта на практиките, свързани с човешкия капитал, както и културата на диалог, обратна връзка и непрекъснато усъвършенстване в Лидл България. Най-високото ниво на признанието – платина, показва, че тези политики са част от ежедневната работа. А въпросът „Какво бихме могли да направим още по-добре?“ продължава да има конкретен смисъл за хората в Lidl. Както го определят самите те, това означава да знаеш, „че си част от организация, за която хората не са просто ресурс, а най-ценният капитал”.