Заводите на "Райнметал" може и да са в Бургас

Обсъждат се и допълнителни инвестиции - сателитни технологии, дронове и антидрон системи или логистични и транспортни средства

За приемник на голямата инвестиция с "Райнметал" е обсъден и предложен нов терен край Бургас, който е собственост на Министерството на отбраната и разполага с цялата необходима прилежаща инфраструктура за бързото стартиране на производството. Ще обявим този обект за обект от националната сигурност и с национално значение, така че да мине по облекчен административен ред.

Това стана ясно от думите на вицепремиера Александър Пулев по време на контрола в парламента.

Първоначалният проект предвиждаше двата съвместни завода на германския концерн "Райнметал" и българското ВМЗ - за барут и боеприпаси, да се разположат в Сопот. За изграждането им предишното правителство създаде и специално държавно дружество "Иганово", чиято цел беше да избегне обществени поръчки и строителството да се случи по-бързо. Министър Пулев обаче откри нередности. Преди дни той обяви, че "Иганово" вече е закрито и влято във ВМЗ. "Прекратихме всички потенциални корупционни практики, няма 250 млн. евро да изчезнат без поръчка, защото имаше интерес от определени фирми", каза министърът.

„Продължаваме с пълна сила активното структуриране на инвестиционното намерение с "Райнметал". Имах честта да посрещна делегация от "Райнметал" в сряда и там обсъдихме актуални въпроси свързани със структурирането на процеса и проекта. Фокусът беше първо върху защитата на националния интерес, така че да преодолеем тези дефицити в началото на преговорния процес, които наследихме. Ние ще настояваме за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България на територията на ВМЗ.

Пулев разказа, че в рамките на настоящия месец предстои реципрочна визита в Германия, по време на която в консултация с концерна ще бъде избрана и една от три основни алтернативни и допълнителни инвестиционни опции: сателитни технологии, дронове и антидрон системи, логистични и транспортни средства.

„Говорим за сателитни технологии, които може да бъдат използвани от правителството в новосъздаващия се център за такива наблюдения в Доброславци. Може да говорим и за друга продуктова гама, свързана с дронове, антидрон системи, което е бъдещето на отбранителната индустрия, и говорихме и за логистични и транспортни средства, за да може да пренасочим част от нашите специалисти в аутомотив сектора. Ще направим всичко възможно да репозиционираме нашия талант в този сектор", разказа още вицепремиерът.

Разширяването на партньорството с "Райнметал" идва на фона на опасения, че то може изобщо да бъде прекратено, след като преди два месеца Пулев разкри, че нямаме договор, нямаме финансиране и дори избраният терен за съвместното производство между "Райнметал" и ВМЗ - Сопот, не е подходящ. Той е за производство на барут и 155-мм снаряди по стандарт на НАТО. В него българската страна трябваше да държи 49%, а немската - мажоритарен дял от 51%. Oчакват се 1000 нови работни места. Инвестицията от страна на България трябваше да е в размер на 420 млн. евро. Споразумението за това беше подписано от изпълнителния директор на "Райнметал" Армин Папергер и тогавашния премиер Росен Желязков.