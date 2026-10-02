Казахстан иска да доставя повече петрол на Германия

Казахстан иска в бъдеще да доставя повече петрол на Германия. Целта на Берлин е черното злато от средноазиатската страна да замести прекратените руски доставки.

Новината съобщиха лидерите на двете страни в сградата на Канцлерството в германската столица.

„Предвиждаме да увеличим доставяните количества и обеми и желаем и в бъдеще да останем надежден партньор на Германия в областта на доставките на петрол", каза президентът Касъм-Жомарт Токаев на обща пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Казахстан още отпреди това е един от най-важните източници на нефт за Федералната република, отбелязва ДПА.

Мерц подчерта интереса към казахстанския петрол като възможен „заместител на нефта, който вече не получаваме от Русия". Германия иска да „разнообрази източниците си на доставки, като Казахстан играе ролята на ключов елемент в това направление", посочи канцлерът. И двамата политици обаче не разкриха подробности какво планират, пише БТА.

След като Германия спря да купува руски петрол, казахстанският нефт служеше основно като алтернатива за доставките за рафинерията ПЦК (PCK, бившия Нефтохимически комбинат „Швет" от времето на ГДР) в балтийския град Швет в провинция Бранденбург. Към началото на тази година петролът от Казахстан съставляваше около една пета от преработваното от рафинерията черно злато. През май Русия реши да спре преноса на казахстански петрол по тръбопровода „Дружба". Тогава рафинерията потърси алтернативни източници, преди всичко през територията на Полша.

Рафинерията ПЦК в Швет не получава руски петрол от 2023 г. Петдесет и четири процента от собствеността на нефтопреработвателния завод принадлежи на германските дъщерни дружества на руския държавен концерн „Роснефт", които заради агресивната война на Русия срещу Украйна са поставени под особено управление от федералното правителство.