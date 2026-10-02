Европейската банка за развитие даде кредит от 50 млн. евро за модернизация на жп линия в Черна гора

Представители на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и на Министерството на финансите на Черна гора подписаха кредитно споразумение на стойност 50 млн. евро за реконструкция и модернизация на 39 километра железопътна линия в участъка Голубовци – Бар - една от най-важните транспортни връзки на страната и ключов маршрут към пристанище Бар, предаде агенция МИНА за БТА.

Кредитното споразумение беше подписано от министъра на финансите Новица Вукович и управляващия директор на ЕБВР за Югоизточна Европа Гжегож Зелински, а споразумението по проекта за реконструкция на железопътния участък Голубовци–Бар беше подписано от министъра на транспорта Радош Зечевич, члена на Управителния съвет на компанията „Железопътна инфраструктура на Черна гора" Владимир Мердович и Зелински в присъствието на Бернар Брюне, представляващ Делегацията на Европейския съюз в Черна гора.

Заемът от ЕБВР е част от по-широк финансов пакет на стойност над 225 млн. евро, който включва и 112,6 млн. евро безвъзмездно финансиране от Европейския съюз, както и 63 млн. евро заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), пише в прессъобщение на Министерството на финансите.

Ще бъдат възстановени железопътния път, ще се реконструират три железопътни гари и 11 моста, както и модернизират системите за сигнализация и безопасност, телекомуникациите и електрозахранването", се посочва в прессъобщението.

Очаква се проектът да подобри безопасността и надеждността на железопътния транспорт, да съкрати времето за пътуване и да намали оперативните разходи и разходите за поддръжка, като същевременно създаде по-добри условия както за пътническите, така и за товарните превози.

Зелински заяви, че модернизирането на тази жизненоважна железопътна връзка ще направи пътуванията и товарните превози по-безопасни, по-надеждни и по-устойчиви.