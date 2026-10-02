Търсят пари за 5 хеликоптера и 2 самолета за гасене на пожари

Придобиването на 4 хеликоптера за гасене на горски пожари с капацитет минимум 3 тона вода на ориентировъчна стойност 143,2 млн. евро. 1 хеликоптер за гасене на пожари с капацитет от 1 тон вода на стойност 23 млн. евро, както и 2 броя самолети за гасене на горски пожари с ориентировъчна стойност €59,3 млн. евро.

Това са заявените инвестиционни потребности за държавния бюджет от Министерството на вътрешните работи за поетапно придобиване на специализирана транспортна и противопожарна техника, включително специализирана летателна техника за гасене на пожари, съобщи финансовият министър Гълъб Донев по време на парламентарния контрол. Той бе попитан от Любен Иванов от ДБ дали и колко средства ще бъдат заделени в новия бюджет за закупуване на специализирана летателна техника за борба с горските пожари.

"В момента Министерството на финансите събира и обобщава предложенията на разпоредителите с бюджет за 2027 г. Затова мога да предоставя предварителна информация относно заявените инвестиционни проекти от страна на Министерството на отбраната и на вътрешните работи за изграждането и поддържането на капацитет за справянето с горските пожари", обясни Донев.

От Министерството на отбрана са заявени за финансиране следните проекти: придобиване на малки самолети с възможности за въздушно пожарогасене и оборудване за тях предвидени капиталови разходи в размер на 12 млн. евро за всяка от годините 2027, 2028 и 2029. Осигуряване на експлоатацията на вертолети „Кугър" и двигатели за тях с планирани капиталови разходи в размер на 13,6 млн. евро за 2027 г., по 3,6 млн. евро за 2028, 2029 г. и след това.

Освен това е предвидено и надграждане на интегрираната логистична поддръжка на самолети „Спартан" с планирани капиталови разходи в размер на 14,2 млн. евро за 2027 г. и по толкова милиона евро за 2028 и 2029 г.

Донев обаче все пак уточни, че посочената информация отразява заявените проекти за инвестиции към настоящия етап от бюджетната процедура. А окончателно решение относно финансирането на конкретните инвестиционни проекти и тяхната стойност ще бъде отразено в проекта на Закон за държавния бюджет за 2027 година.