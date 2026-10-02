40 хиляди литра незаконен алкохол са задържали митниците миналата година

През 2025 г. служители на Агенция „Митници" са заловили 40 хиляди литра алкохол без платен акциз, 38% от него – от лица, които не притежават лиценз да произвеждат домашен етилов алкохол. Това съобщи от парламентарната трибуна вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев в отговор на въпрос от депутата от „Възраждане" Петър Петров.

Въпросът беше отправен заради неясния текст от поправките в Закона за акциза и акцизните данъчни складове, който се тълкува като забрана хората да държат у дома си домашна ракия, която не е произведена от лице, притежаващо лиценз за варене на ракия в т.нар. малки дестиларни. Донев повтори казаното по-рано тази сутрин, че този текст ще се преработи, защото никой не е имал намерение да забрани държането на домашен алкохол у дома, а в помещения, в които се осъществява търговска дейност.

„Република България договори дерогация за ракията за лични нужди. За количества до 30 литра годишно производителите му плащат само 50% от акциза, който е 565,42 евро за хектолитър. През 2025 г. служители на Агенция „Митници" са заловили 40 хиляди литра алкохол без платен акциз, 38% от него – от лица, които не притежават лиценз да произвеждат домашен етилов алкохол", каза вицепремиерът.