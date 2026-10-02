Александър Пулев: Създаваме условия за растеж на българската индустрия и привличане на нови инвестиции

„Преди да говорим за нови инвестиции, първо трябва да подкрепим индустрията, която вече е избрала България като производствена база. Тя формира над 25% от брутната добавена стойност, а в енергоемките производства са пряко заети около 250 хиляди души. Зад тези работни места стоят домакинства, семейства и цели региони."

Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на официалното откриване по повод 20-годишнината от създаването на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК).

В изказването си на форума министър Пулев подчерта, че правителството работи за по-голяма предвидимост за бизнеса, по-ефективни институции и създаване на условия за привличане на нови инвестиции и цялостна икономическа трансформация. „Ние сме длъжни да активираме всякаква форма на подкрепа за индустрията не само от гледна точка на режим на оцеляване, а да създадем платформата и инструментите за растеж", подчерта той.

Вицепремиерът отбеляза, че с подкрепата на министъра на енергетиката е осигурен ресурс от Фонда за сигурност на електроенергийната система, насочен към енергоемките производства. „Очевидно трябва да дадем всички нужни финансови стимули, така че да защитим индустрията. Очаквам голяма част от тези производства да инвестират този ресурс в енергийна сигурност и ефективност. Целта ни не е просто индустрията да премине през настоящата енергийна криза, а да създадем платформа и инструменти за растеж", допълни икономическият министър.

Той подчерта, че подкрепата за бизнеса включва и цялостна административна реформа и намаляване на регулациите. „Работим много активно по целенасочена програма за намаляване на административната тежест и регулациите заедно в открит диалог с бизнеса и индустрията", заяви вицепремиерът.

Сред приоритетите на правителството е и изготвеното ново законодателство в областта на публично-частните партньорства, което цели да мобилизира частен капитал в комбинация с европейски средства за модернизация на инфраструктурата. „Говорим за индустриални зони, транспортна свързаност и най-вече за енергийна инфраструктура", подчерта Пулев.

Вицепремиерът открои и декарбонизацията и зелените технологии като стратегически приоритети. По неговите думи декарбонизацията и зелените технологии са основен фокус на всички наши разговори в Европа. „Това ще бъде в основата на следващата многогодишна финансова рамка", заяви той.

„Задачата ни е да създадем условия българската индустрия да расте, да инвестира и да бъде конкурентоспособна", бе категоричен Пулев.