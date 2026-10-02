Пулев: С новия бюджет ще подкрепим инвестиции в нови индустриални зони

Правителството ще подкрепи с държавния бюджет инвестиции в нови индустриални зони в страната. Те няма да бъдат във всяка община, а в областите, където има доказан инвестиционен интерес. Това заяви във Велико Търново на среща с бизнеса, местната власт и експерти от региона вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. "Щастлив съм да споделя, че има интерес и към Велико Търново, така че тук също ще работим", увери той. Допълни, че при определянето на приоритетните райони ще се отчитат наличието на работна ръка, традиции в съответния сектор, университети, както и наличие на млади хора и предприемачески общности.

Разработва се национална програма за инвестиции в индустриални зони. Тя ще бъде заложена в бюджет 2027 за догодина, посочи вицепремиерът Александър Пулев. Ще бъдат развивани и сега съществуващите индустриални зони, за да се подпомогнат компаниите, които са оператори в тях.

Голяма част искат да разширят производството си, но не могат, защото липсва енергийна обезпеченост. Липсва транспортна свързаност. Винаги има инфраструктурен детайл, който спира да се реализира пълният потенциал на индустриалната зона. Набелязали сме редица активи, които трябва да бъдат създадени и изградени следващата година", коментира министър Пулев.

Министърът подчерта на среща с бизнеса и представители на местната власт във Велико Търново, че на финалната права е подготовката на проектозакон за публично-частното партньорство, който ще облекчи частните инвестиции, основно в транспортната свързаност и енергетиката.