ОПЕК+ отлага оценката на производствения капацитет заради войната с Иран

Оценката на производствения капацитет на страните от Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците им (ОПЕК+), която ще бъде използвана при определянето на квотите им за добив на петрол през 2027 г., е отложена. Отлагането е свързано с войната между САЩ, Израел и Иран, която наруши плановете за разширяване на производствените мощности в Близкия изток, което поставя под въпрос прогнозите за бъдещия производствен потенциал на региона, предаде Ройтерс, позовавайки се на свои информирани източници.

В края на 2025 г. организацията, която включва страните членки на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК, OPEC), както и нейните партньори като Русия, възложи да бъде извършена оценка на производствения капацитет на всички свои членове, преди да бъдат определени квотите за 2027 г. Първоначално оценката трябваше да приключи до края на септември 2026 г., припомня Ройтерс. Срокът обаче е бил отложен, посочиха източниците, като допълниха, че като оценката се очаква да бъде завършена до средата на ноември.

ОПЕК не е отговорила до момента на искане на Ройтерс за коментар.

На последната си обща среща през юни ОПЕК потвърди „важността на приключването на оценката на максималния устойчив производствен капацитет" на всички страни членки, която да бъде използвана като база при определянето на производствените равнища за 2027 г.

Несигурност около производствения капацитет

Американската консултантска компания за петролния сектор „ДеГолайър енд МакНаутън" (DeGolyer and MacNaughton) извършва оценката на производствения капацитет на страните от ОПЕК+, с изключение на Русия, Иран и Венецуела, тъй като те са подложени на американски санкции, съобщиха източници пред Ройтерс в края на 2025 г.

Компанията няма да представи доклада си на ОПЕК преди средата на ноември, посочи един от източниците. Този график все пак ще позволи на ОПЕК+ да разгледа резултатите на следващата си обща среща в края на ноември.

„ДеГолайър енд МакНаутън" не е отговорила до момента на искане за коментар, изпратено преди началото на работния ден в САЩ днес.

Конфликтът в Близкия изток забави редица проекти, които трябваше да увеличат производствения капацитет в някои страни от ОПЕК+. Това усложнява оценката на количествата петрол, които тези държави ще могат да добиват в бъдеще. Не всички страни са предоставили необходимите за оценката данни, съобщиха източниците, без да посочват кои са те.

Тази несигурност допълнително усложнява политически чувствителния процес в рамките на ОПЕК+, тъй като оценката на производствения капацитет вероятно ще бъде един от факторите при определянето на количествата, които отделните страни ще имат право да добиват.

Актуализираните оценки са ключови за договарянето на квотите

Целта на оценката е да даде актуализирана независима преценка за количеството петрол, което всяка страна членка може да произвежда устойчиво. Този показател е от ключово значение при преговорите за производствените цели, пише БТА.

Забавянето на планираното разширяване на производствените мощности може да промени основата, върху която се правяттези оценки, а впоследствие да повлияе и върху бъдещите квоти на отделните страни.

Държавите, чийто оценен производствен капацитет е по-нисък, могат да се окажат под натиск да приемат по-ниски квоти, докато производителите, които са увеличили капацитета си, могат да поискат по-голям дял от разрешения добив.

Обединените арабски емирства (ОАЕ), които настояваха за по-висока квота от ОПЕК+, за да бъде отчетено увеличаването на производствения им капацитет, напуснаха алианса през май.

Ирак също настоява за по-висока квота и е обмислял напускане на ОПЕК, съобщиха през юни запознати с преговорите източници през Ройтерс.