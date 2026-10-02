Главболгарстрой в експертен диалог за малките модулни реактори: технологичен потенциал и регулаторна рамка

Ръстът на търсенето на електроенергия, подкрепен от развитието на изкуствения интелект и бързото разширяване на центровете за данни, увеличава значението на надеждните и предвидими енергийни източници. В този контекст малките модулни реактори (ММР) постепенно се разглеждат не само като високотехнологично ядрено решение, но и като потенциална основа за реални инвестиционни проекти с дългосрочни обществени и икономически ползи.

Тези въпроси бяха обсъдени по време на дискусията „Нужди и предизвикателства пред проектите за малки модулни реактори“ в рамките на Петата международна ядрена конференция в София, в която участва и главният изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ Емил Ангелов. Експерти от енергийния сектор и академичните среди разгледаха условията и перспективите пред реализацията на ядрени проекти в България.

„Когато говорим за малки модулни реактори, обикновено говорим за нови технологии, но в случая те са известни повече от половин век, тъй като се използват ефективно в отбранителния сектор, като решения във военноморските и граждански флотове, за захранване на различни военни обекти и др.“, коментира той.

Енергийни експерти и академични представителите обсъдиха предизвикателствата и възможностите пред развиването на технологията у нас

Ключово условие за реализацията на ММР в България е ясното представяне на икономическите и практическите ползи от технологията за бизнеса и потребителите. Сред основните въпроси са влиянието върху цената на електроенергията, дългосрочната предвидимост на енергоснабдяването и възвръщаемостта на инвестициите.

Важна предпоставка за развитието на този тип проекти е и по-хармонизиран европейски подход към тяхното регулиране. По-единната регулаторна рамка би могла да ограничи рисковете за инвеститорите, да улесни достъпа до европейския пазар и да създаде по-предвидими условия за реализация на проектите.

Развитието на AI инфраструктурата и изграждането на нови центрове за данни създават допълнително търсене на надеждни и непрекъсваеми енергийни доставки. Това засилва интереса към ядрената енергетика като източник на базова мощност, а малките модулни реактори са сред технологиите с потенциал да отговорят на дългосрочните енергийни потребности на подобна инфраструктура.

В края на 2025 г. технологичната компания „Блу Бърд Енерджи" (с акционери "Главболгарстрой" и "Асарел Медет") и полската SGE обявиха сътрудничество чрез подписване на документ, целящ създаването на съвместно предприятие за изграждане на малки модулни реактори по технологията GE Vernova Hitachi BWRX-300 у нас. Обединението ще работи в България за избора и подготовка на места за разполагане на подобен малък реактор, ще съдейства за улесняване на лицензирането на местата и проектирането на малки модулни реактори, както и ще се ангажира с управлението на строителството и разработването на проекта.