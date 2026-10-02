Отличиха най-добрите пенсионни фондове за 2025 г.

Най-добрите дружества в пенсионното осигуряване за 2025 г. бяха отличени за постиженията си на стилна церемония в София вечерта на 1 октомври. За 18-и пореден път водещите професионални организации във финансовия сектор събраха представители на бизнеса, институциите и академичните среди на годишните награди „Застраховател на годината", „Пенсионноосигурително дружество на годината" и „Застрахователен брокер на годината".

„Въвеждането на мултифондовия модел, който ще влезе в сила от 1 януари 2027 г., е голяма крачка напред, пенсионните дружества се справят успешно с подготвителния етап и доказват високо ниво и капацитет да управлява един толкова сложен процес", каза в приветствието си Евелина Милтенова, председател на УС на БАДДПО. Тя напомни, че от 1 септември до 30 ноември е отворен първият прозорец, в който хората могат да изявят волята си с избор на подфонд и така за първи път да са активни участници в управлението на спестяванията им за пенсия.

„Убедени сме, че добрите резултати в постигнатата доходност, които дружествата тепърва ще показват, ще убедят гражданите колко е важно да се осигуряват на реални доходи, за да влизат по-големи брутни вноски по партидите им, които чрез мултифондовете все повече ще растат. Осигуряването на реални доходи е важен елемент от борбата със сивата икономика и ще окаже добро влияние и върху бюджета на НОИ", добави Милтенова. Тя отбеляза, че нетните активи на пенсионните фондове са над 17,20 млрд. евро, а натрупаният инвестиционен доход само универсалните фондове за последните три години и половина е над 3,4 млрд. евро, които са разпределени по персоналните партиди на осигурените лица. „Тези числа са важни, защото зад тях стоят реални лични спестявания в индивидуални партиди, гарантирани са и се наследяват", каза Милтенова.

Отличието за дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване за 2025 г. получи ПОК „Доверие" АД. Победител за дейността по допълнително доброволно пенсионно осигуряване е ПОД „Алианц България" АД. Наградата за най-динамично развитие в дейността бе присъдена на ПОАД „ЦКБ-Сила".

Организатори на годишните награди бяха Университетът по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) и фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски". Събитието беше открито с приветствие от президента Илияна Йотова. Сред специалните гости бяха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, председателят на парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика Венко Сабрутев, председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански и зам.-председателите Диана Йорданова и Пламен Данаилов, управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева, представители на бизнеса, академичните среди и професионалните организации.