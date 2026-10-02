Големият бизнес представи пътна карта за зелен преход с готови проекти за 4,86 млрд. евро

Големият и енергоинтензивен бизнес представи своя Пътна карта за декарбонизация на българската индустрия, която включва готови проекти за около 4,86 млрд. евро. Пълната им реализация би довела до намаляване на емисиите с над 6,6 млн. тона CO₂ годишно. Това стана в деня, в който Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) навърши 20 години.

На това работно честване дойдоха вицепремиерът за икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на енергетиката Ива Петрова, заместник-министърът на МОСВ Ренета Колева, евродепутатите Радан Кънев и Цветелина Пенкова.

В пътната си карта, представена от председателя на БФИЕК Константин Стаменов, е очертано как да се постигне целта за чиста индустрия до 2050 г., като същевременно производствата да останат конкурентоспособни.

„Зеленият преход може да бъде успешен само ако е едновременно икономически реалистичен, технологично възможен и социално справедлив", заяви Стаменов. Той допълни, че индустрията има нужда от конкурентни цени на енергията, квалифицирани кадри, предвидима регулаторна среда и политики, които стимулират инвестициите, вместо да изнасят производството извън България.

„Изборът не е между зелен преход и запазване на статуквото. Преходът предстои независимо от волята ни", предупреди Стаменов. Според него изборът е дали България ще извърши тази трансформация със запазена индустрия и европейско финансиране, или по-късно ще плати по-висока икономическа и социална цена.

„Преди да говорим за нови инвестиции, първо трябва да подкрепим индустрията, която вече е избрала България като производствена база. Тя формира над 25 процента от брутната добавена стойност, а в енергоемките производства са пряко заети около 250 000 души. Зад тези работни места стоят домакинства, семейства и цели региони", заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев пред бизнеса.

Министърът на енергетиката Ива Петрова смята, че устойчивите решения се случват чрез постоянен диалог между държавата и бизнеса. „Нашата обща задача през следващите години е да създадем среда, в която българската индустрия може да инвестира в нови технологии, да намалява енергийните си разходи, да декарбонизира производството си и да запазва конкурентните си позиции."

Тя подчерта, че през цялото време БФИЕК е част от разговора за българската енергетика и за условията, при които индустрията може да инвестира, да произвежда и да бъде конкурентоспособна. „Това е разговор, който днес има още по-голямо значение", подчерта енергийният министър и акцентира върху доклада на Марио Драги и Европейския компас за конкурентоспособност, които поставят иновациите, енергийната сигурност и декарбонизацията в една обща рамка – тази на европейската конкурентоспособност.

Петрова припомни, че България е сред първите държави в Европейския съюз, които приложиха механизъм за подкрепа на енергоемките предприятия във връзка с резките колебания на енергийните цени. Едновременно с това продължават целенасочените инвестиции в енергийна сигурност и диверсифицирани доставки на енергия за домакинствата и бизнеса на достъпни цени.

„В този контекст тези проекти изискват нов тип партньорства между държавата, бизнеса, финансовите институции и технологичните компании, както и регулаторна среда, която да може да отговори на новите модели на собственост, финансиране и управление", подчерта министър Петрова.

България последователно подкрепя декарбонизацията и инвестициите в чисти технологии, както и на европейско ниво защитава необходимостта правилата да отчитат спецификите на всяка държава – налични ресурси, индустриална структура, социално-икономически фактори.

„Преходът трябва да бъде предвидим, технологично неутрален и достатъчно гъвкав, за да съчетава климатичните цели с икономическия растеж, конкурентоспособността и енергийната и икономическата сигурност", категорична бе министър Петрова.