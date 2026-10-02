Уолстрийт откри възходящо

Основните индекси на Уолстрийт започнаха последната за седмицата търговска сесия с повишения. Доходността по държавните облигации спадна, след като изненадващо слабите данни за пазара на труда за септември засилиха очакванията, че Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ ще запази лихвените проценти без промяна на заседанието си през октомври, предаде Си Ен Би Си.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се повиши с 364,68 пункта или 0,73 на сто до 51 291,24 пункта към 16:36 часа бълг. време.

По-широкообхватният S&P 500 е нагоре с 66,71 пункта или 0,87 на сто до 7733,16 пункта, а технологичният Nasdaq Composite прибави 344,042 пункта или 1,28 на сто до 27 215,637 пункта.

Доходността по 10-годишните облигации се понижи с повече от 5 базисни пункта до 5,176 на сто, а по 2-годишните - с над 3 базисни пункта до 4,75 на сто, пише БТА.

Акциите на технологичните компании поскъпнаха, като книжата на „Интел“ (Intel) и „Адвансд мaйкро дивайсисис“ - Ей Ем Ди (Advanced Micro Devices - AMD) поскъпнаха с по над 3 на сто. Ръстът беше подкрепен от подновеното желание на инвеститорите да поемат риск.

Публикуваните по-рано днес данни за заетостта извън селскостопанския сектор в САЩ показват, че американската икономика е създала 29 000 работни места през септември, а равнището на безработицата се е повишило до 4,2 на сто. Осреднената прогноза на Dow Jones беше за 84 000 нови работни места и запазване на безработицата на равнище от 4,1 на сто.

Данните са обявени в момент, когато инвеститорите променят очакванията си за следващото решение на УФР.

Според инструмента „ФедУоч“ (FedWatch) на „Си Ем И груп“ (CME Group) пазарите оценяват на 86 на сто вероятността централната банка да остави лихвените проценти без промяна на заседанието си този месец. Ден по-рано тази вероятност беше около 76 на сто.

Цените на петрола рязко се отдалечиха от достигнатите по-рано върхове, след като бе съобщено, че европейски държави обсъждат освобождаване на стратегическите си запаси от горива под натиска на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Вчера, първият ден на октомври, основните американски борсови индекси отчетоха умерен ръст. Въпреки това и трите бенчмарка са на път да завършат седмицата с понижения. Dow Jones е загубил 1,7 на сто за седмицата на фона на разпродажбите на облигационните пазари по света.