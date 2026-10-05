Радостин Танев: Търсим инвеститори, които носят перспектива за Стара Загора и нейните хора

Преди три години общината поиска директно от ЕК стратегия за развитие на

региона, сега я изпълнява, казва зам.-кметът по транспорт, екология, инвестиции и зелен преход

- Г-н Танев, въпреки че напоследък политиката на ЕС за зеления преход започна да се променя заради международната ситуация и проблемите с енергийните ресурси, тя си остава все така актуална. Къде е мястото на община Стара Загора в тази политика?

- В началото на мандата кметът Живко Тодоров постави ясна цел: Стара Загора трябва да се превърне в индустриален център - такъв, какъвто е бил назад във времето. Това е основната ни цел -

да има бизнес, да има производство, да има перспективи

пред старозагорци - пред тези, които тепърва излизат на пазара на труда, но и пред тези, които имат амбиция да се преквалифицират. Зеленият преход изисква от нас рестрикции, касаещи работата на комплекса "Марица-изток", и носи опасната вероятност много хора да останат без работа. Не можехме да останем безучастни и просто да чакаме нещо да се случи.

По тази причина поехме в нова посока и смятам, че това е правилната политика в интерес на региона ни. Тя започна със създаването в общината на отдел "Инвестиции" през миналия мандат и включването на зеления преход към него.

Първото нещо, което трябваше да направим, беше да стъпим на една ясна концепция как искаме да се развиваме.

Поставихме си за цел не просто да привличаме инвеститори, а да търсим инвеститори с висока добавена стойност. Те дават добри заплати за квалифицирана работна ръка, работят добре с местния бизнес и имат ясна позиция и отношение към мястото, където развиват своя бизнес.

- Защо е важно да се привличат тъкмо инвеститори с висока добавена стойност?

- Защото това дава бъдеще на града ни за следващите години. Защото, когато дойдат млади хора или такива, които търсят работа като инженери, като IT специалисти и всякакъв друг тип висококвалифициран труд, се

създава общност, която подпомага развитието на града

С такива инвеститори ние ставаме привлекателни, притегателен център за работа и на хора от други региони.

Точно по тази причина направихме нещо, каквото до момента никоя друга българска община не беше и не е правила - преди 3 години се обърнахме директно към ЕК с искане да ни бъде направена стратегия за развитие на регион Стара Загора, стратегия за привличане на инвеститори.

Спечелихме проект за европейско финансиране и ЕК избра с обществена поръчка одиторския гигант PwC (PricewaterhouseCoopers) да направи този анализ. Той стана факт за 9 месеца. И вече 3 години ние стъпваме на него и надграждаме.

- Какво препоръча Европа чрез ЕК за Стара Загора?

- Препоръчват

да се развива IT секторът, зелените технологии, традициите ни в машиностроенето и инженерните специалности

Също така да запазим традициите си в земеделската техника, можем да развиваме автомобилния сектор, хранително-вкусовата промишленост. Съветват ни да привличаме инвеститори от Германия, Италия, Испания, САЩ, Англия и други.

В стратегията е записано и че едно от основните неща, чрез които привличането на инвеститори става много по-лесно, е да имаш изградени индустриални зони с подземна и надземна инфраструктура и необходимите свързаности. Бързата бизнес писта в съответния регион също е фактор - това означава да бъдат осигурени съкратени срокове за всички процедури - административни и други, които трябва да се изпълнят.

Предвидили сме и удобен градски транспорт, който да обезпечи придвижването на работещите в зоните, когато започне производството, подобрена беше и общинската пътна инфраструктура.

За нас е важен и общият брой на бъдещите работни места. Държим при нас да има голям брой фирми, които да предлагат разнообразна работа. Изследвания показват, че новите поколения са склонни да сменят професията си, не просто работното си място, на всеки 7 до 10 години. И ако искаме Стара Загора да се развива като индустриален център, трябва да имаме различни видове бизнес, което да дава възможност на хората да си сменят работата.

Три етапа сме поставили за развитие на индустриалните зони

в Стара Загора - първият е зона "Загоре" до кв. "Зора", вторият - индустриален парк "Загоре - Еленино", и третият - теренът на бившето летище.

Ние сме първата индустриална зона, сертифицирана като приоритетен инвестиционен проект. Това дава възможност да закупим от държавата 2200 декара на летището. Изграждане на зона там ще отвори Стара Загора за минимум 30 години напред.

Кандидатствахме по доста проекти с цел да създадем добра среда в града ни за развитие на бизнеса.

Това даде своя ефект - индустриална зона "Загоре - Еленино" със своята площ от 600 декара е почти запълнена, очертава се като хъб за зелена енергия. На запад

в нея сме привлекли производители на фотоволтаични панели, батерии, табла,

на необходимите компоненти за изграждане на фотоволтаични паркове. На изток се строи болница "Сърце и мозък", защото фактор, който влияе за това дали един град е най-добър за живеене, е здравеопазването. В Стара Загора ще бъде и най-големият склад за лекарства, който ще поеме половин България - от Пловдив до Варна.

Вече сме на второ място в страната по брой компании на аутомотив сектора. Те произвеждат части за коли - фарове, радиатори, свързващи елементи и уплътнения за най-престижните световни марки автомобили. Превръщането ни в своеобразно ядро на тази индустрия означава, че ще имаме подготвени кадри, когато стигнем до момента, в който да можем да говорим и за производството на коли. Това не е само мечта.

Има инвеститори, за които сме се борили с 3 държави и 7 града,

за да дойдат при нас. Всички, за които вече споменах, са вече привлечени и в момента проектират, строят и оборудват своите производствени бази. За всичко това като процес се иска технологично време. Ползата реално ще се усети след 3-4 години, когато фирмите започват да наемат работници и специалисти. За 4 години привлякохме 16 фирми - български и чужди, според вече сключените договори се очаква те да назначат на работа около 4 хиляди души.

Да, бизнесът търси работна ръка, хората търсят работа, за да ги срещнем, общината вече за 4-и път организира изложението WorkInStaraZagora - "Работи в Стара Загора", на което работодатели и работници си говорят директно. Това е успешна формула, но ние имаме нужда от доста повече специалисти, които да дойдат и работят в нашия град.

По тази причина направихме стратегия за привличане на таланти, която скоро ще представим, а целта е да привличаме работна ръка и от други региони. Това също ще даде ефект след 3-4 години, но знаем, че ще сме поставили основата.

И нещо много важно - развитието на региона не преминава само през привличане на инвеститори - фирмите ще дойдат, ако има работна ръка. В това време градът също се променя, за да отговори на високите изисквания -

добра инфраструктура и образование от яслите през градините, училищата и Тракийския университет,

здравеопазване на ниво, сигурност, паркове и градска среда, модерен и екологичен транспорт. Когато говорим за инвестиции, всяка стъпка е важна. Ние имаме основата, посоката и мотивацията - също.