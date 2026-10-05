Стара Загора привлече над 460 млн. евро инвестиции за пет години

Получи отличието "Община в България с най-много инвестиции" за 2023, 2024 и 2025 година

Стара Загора утвърждава позицията си на водещ инвестиционен и индустриален център в България, привличайки капитал, технологични производства и нови възможности за заетост в условията на икономическия преход. В периода 2020-2025 г. в общината са привлечени 16 нови инвеститори, а инвестиционните проекти за нови производства и разширяване на съществуващия местен бизнес достигат обща стойност 466,8 млн. евро. Очаква се те да създадат 4262 нови работни места.

Инвестициите обхващат стратегически сектори с потенциал за дългосрочен икономически растеж - възобновяема енергия, автомобилна индустрия, информационни технологии, хранително-вкусова промишленост, биотехнологии, здравеопазване, логистика и търговия. Разнообразието на проектите е показателно за процеса на постепенно преструктуриране на местната икономика и разширяване на нейната производствена и технологична база.

Постигнатите резултати са свързани с последователните усилия на община Стара Загора за изграждане на предвидима и конкурентоспособна бизнес среда, развитие на индустриалната инфраструктура и поддържане на активен диалог с инвеститорите. Съществен принос има и взаимодействието между общината, Индустриална зона "Загоре", Българската агенция за инвестиции, Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и представителите на местния бизнес.

2025 г. - ускоряване на инвестиционната динамика

През 2025 г. инвестиционната активност в общината достига ново равнище. Привлечените и стартиралите инвестиции възлизат на 305 млн. евро, като се очаква реализирането на проектите да доведе до създаване на 1816 нови работни места. Наред с вече започналите инвестиции са заявени и намерения за изграждане на високотехнологични производства на стойност близо 250 млн. евро.

Особено значима роля в този процес заема Индустриална зона "Загоре" и нейното разширение със "Загоре - Еленино". Само през 2025 г. в зоната са привлечени инвестиции, за които е стартирало строителство на обща стойност 257,7 млн. евро, свързани с 1221 планирани нови работни места.

Сред проектите са производства на соларни панели и клетки, батерии, електрически съоръжения и системи за съхранение на енергия. Инвестиционният проект на Smart Solar е с планирана стойност 122,7 млн. евро и предвижда създаването на 816 работни места. Проектът на Sunotec, насочен към производството на електрически съоръжения и метални конструкции, е на стойност 45 млн. евро и се очаква да осигури 180 нови работни места.

Тези инвестиции имат значение, което надхвърля преките икономически показатели. Те създават предпоставки за развитие на нови производствени вериги, повишаване на технологичния капацитет на региона и формиране на по-устойчив и диверсифициран местен пазар на труда.

От традиционна индустриална база към зелена и високотехнологична икономика

За община Стара Загора инвестиционната политика не се изчерпва с привличането на финансов ресурс. Тя е част от цялостен подход към икономическата трансформация на региона, чиято цел е създаването на нови възможности за заетост, професионална реализация и устойчиво развитие.

Преходът към нисковъглеродна икономика поставя пред региона комплексни предизвикателства, но същевременно открива възможности за привличане на нови индустрии, внедряване на иновативни технологии и развитие на производства с висока добавена стойност. Изложението “Работи в Стара Загора” позволява на работодателите да се срещнат лично с кандидатите за работа при тях. СНИМКИ: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

В този контекст община Стара Загора работи за създаване на необходимите условия чрез инвестиции в индустриалната инфраструктура, техническата свързаност, квалификацията на работната сила и взаимодействието между бизнеса и образователните институции.

За развитието на индустриалните зони "Загоре - Еленино" и терена на бившия Азотноторов завод по Оперативна програма "Развитие на регионите 2021-2027" са одобрени проекти на обща стойност 37,3 млн. евро. Предвидените дейности включват модернизиране на инфраструктурата, изграждане на енергийни и телекомуникационни мощности, внедряване на съоръжения за производство на възобновяема енергия, зарядна инфраструктура и условия за прилагане на технологии от Индустрия 4.0.

Тези инвестиции в публична и индустриална инфраструктура са ключов елемент от дългосрочната конкурентоспособност на общината. Те създават по-добри предпоставки за разполагане на нови предприятия, разширяване на съществуващи производства и привличане на инвеститори, които търсят подготвена инфраструктура и възможности за технологично развитие.

Устойчиви резултати и национално признание

Постигнатите резултати са признати на национално ниво. Община Стара Загора получава отличието "Община в България с най-много инвестиции" последователно за 2023, 2024 и 2025 г. в конкурса "Инвеститор на годината", организиран от Българската агенция за инвестиции (БАИ) към Министерството на иновациите и растежа.

Това признание отразява не само мащаба на привлечения капитал, но и последователността на предприетите действия за подобряване на инвестиционната среда. За общината инвестиционната активност е инструмент за постигане на по-широки икономически и социални цели - диверсификация на местната икономика, създаване на качествени работни места, развитие на човешкия капитал и повишаване на устойчивостта на региона в условията на преход.

Стремежът е да се създават условия за инвестиции с висока добавена стойност, технологично развитие и дългосрочна заетост. Това изисква интегриран подход, който съчетава развитието на индустриалните зони и инфраструктурата с подготовката на квалифицирани кадри и изграждането на ефективни връзки между бизнеса, образованието и публичните институции.

Целта е Стара Загора да продължи да се утвърждава като модерен индустриален и технологичен център - място, което предлага предвидима бизнес среда, подготвена инфраструктура, квалифицирана работна сила и реални перспективи за устойчиво развитие на инвеститорите.