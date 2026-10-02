Мая Манолова на изненадваща проверка след стотици сигнали за скъпи храни

Новият председател на КЗП Мая Манолова отиде на изненадваща проверка в магазин на една от търговските вериги.

“В Агенцията продължават да постъпват стотици жалби, свързани с цените на основни хранителни продукти. Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са налице заблуждаващи търговски практики, а именно - вносни хранителни продукти се представят като български. Също така има и сигнали за това, че има много сериозна разлика между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. Всичко това ще бъде предмет на нашата проверка. Ще установим дали има икономически обосновани причини за повишаването на цените на основни хранителни продукти”, обясни Манолова.

Проверките ще започнат с две стокови групи - млечните продукти и плодовете и зеленчуците, за които имало най-много сигнали. Те ще обхванат петте най-големи търговски вериги в различни градове на страната и ще продължат до края на следващата седмица. Магазините имат 5 дни да дадат обяснения за повишаване на цените.

Отделно ще се провери и произхода на продуктите с необосновано високи цени, за което ще помогне агенцията за безопасност на храните.

“Законът предвижда сериозни глоби за необосновано повишаване на цените, които варират от 10 000 до 100 000 евро за всеки продукт, чиято цена необосновано е повишена”, припомни Манолова.

До няколко дни се очакват и резултатите от вече извършените проверки на цените на горивата по бензиностанциите, които обхванаха 200 обекта в цялата страна.

Следващата седмица проверките ще обхванат и други икономически сектори, в които потребителите сигнализират за постоянно повишение на цените, в т.ч. и на услугите.