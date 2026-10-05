Област Стара Загора е с устойчив икономически ръст и запазва 4-о място по брутен вътрешен продукт

Основният принос в добавената стойност на региона се определя от доминиращата роля на индустрията, включително и на енергетиката

Следват предприятията от хранително-вкусовата промишленост, производството и преработката на месо, птици и свине

Ниската безработица поставя тази част от Тракия в топ 10 за страната

Област Стара Загора продължава да бъде водещ индустриален регион в България със стратегическа позиция в Югоизточния район.

По данни, цитирани от Търговско-промишлената палата в града, през 2024 г. областта е произвела брутен вътрешен продукт (БВП) в размер на

12,66 млрд. лв. по текущи цени, което е ръст от 19,24%

спрямо предходната година. Така тя запазва 4-ото си място в страната по произведен БВП след областите София (столица), Пловдив и Варна. Този БВП на Старозагорска област формира 6,18% от общия продукт в страната. На човек от населението в областта е в размер на 43 721 лв., като в това отношение е постигнат ръст от 7251 лв. спрямо 2023 г. По този показател областта продължава да заема второ място в страната веднага след София (столица), която е с 69 259 лева. За сравнение - стойността на БВП на човек от населението за страната през 2024 г. е била 31 811 лева.

Друг показател, по който се измерва икономическата устойчивост на даден регион, е неговата брутна добавена стойност. Номиналната стойност за областта през отчетната година е 11 045 млн. лв., като секторът на индустрията формира 68,18% от нея, този на услугите - 30,11%, на аграрния сектор се падат само 1,7%. Ръстът по този показател за една година е 23,36%, но при нов спад на аграрния сектор.

Основният принос в добавената стойност на областта се определя от доминиращата роля на индустрията, включително и на енергетиката, по това време все още концентрирана в комплекса "Марица-изток", където се формира значителен дял от националното електропроизводство. Секторът обаче е в процес на трансформация, продиктуван от зеления преход.

Въглищните централи вече се насочват към репрофилиране на мощности

- към възобновяеми енергийни източници и системи за съхранение на енергия, а експлоатационният режим на част от въглищните блокове се адаптира към сезонни и пикови потребности.

"Този процес води до трансформация на енергийния и на индустриалния сектор в региона, което от своя страна поставя акцент върху необходимостта от нови политики за квалификация на човешкия капитал, диверсификация, модернизация и разширяване на другите индустриални територии", пише в Икономическия годишник на Търговско-промишлената палата в Стара Загора за тази година.

Наред с енергетиката значима роля имат и силно развитите предприятия от машиностроенето

и отбранителната промишленост, сред които са "Арсенал" и "М+С хидравлик" в Казанлък и "Бъдещност" в Чирпан, както и свързаните с тях доставчици и партньори. Те поддържат стабилен експорт, внедряват модерни производствени технологии и допринасят за интеграцията на региона в международните производствени вериги.

Значим принос в добавената стойност на областта имат и предприятията от хранително-вкусовата промишленост, сред които са "Загорка", КЕН, "Градус" и "Аякс".

Тяхната дейност в производството и преработката на месо, отглеждането на птици и свине и производството на хранителни продукти и пиво допринася за разширяване на индустриалната база и заетостта в региона.

Секторът на търговията също има роля в общата икономическа активност, допринася за оборота и логическата свързаност на района.

В последните години област Стара Загора затвърждава позицията си като водещ индустриален и енергиен център в България, подкрепена от силната инфраструктурна свързаност и значителен принос към регионалната и националната икономика.

Устойчивият ръст на БВП и брутна добавена стойност, доминиран от индустрията, подчертава стратегическото значение на региона въпреки предизвикателствата на зеления преход. Тези тенденции очертават необходимостта от целенасочени политики за модернизация, диверсификация и развитие на човешкия капитал, които да гарантират дългосрочната конкурентоспособност в областта.

Ниска безработица - 4,93%, отчитат за август 2026 г. в бюрата по труда

Равнището на безработица в област Стара Загора през месец aвгуст 2026 г. е 4,93% при 5,45 за страната. По този показател областта е на девето място сред 28-те области в България, съобщиха от Бюрото по труда.

Към 31 август броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от региона е 6263, като около 15% от тях са с висше образование. Спрямо месец юли броят на безработните се е увеличил с 221 човека, а в сравнение с август 2025 г. - със 705 души.

По-често жените остават без работа - 3463 са записани в бюрата по труда срещу 2710 мъже. Групата на безработните на възраст над 55 година е най-голяма - в нея попада всеки четвърти от регистрираните.

През месец август 2026 г. в област Стара Загора на работа са постъпили 380 лица. Като свободни са били заявени общо 409 работни места на първичния пазар.