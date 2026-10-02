Завод с "Райнметал" за дронове и сателити, може да е до Бургас (Обзор)

Обектът ще бъде обявен за такъв от национално значение, за да мине по облекчен административен ред

Производството на боеприпаси остава в Сопот съвместно с ВМЗ

Не само барут и боеприпаси, но и дронове, сателити и логистични и транспортни средства ще произвежда “Райнметал” в България. Такива преговори се водят в момента с германския концерн, разкри вицепремиерът Александър Пулев в парламента в петък.

Вицепремиерът Александър Пулев в парламента. Снимка: Румяна Тонeва

По думите му този месец той ще посети Германия, за да се реши кои производства ще са възможни. Преди дни пък германците бяха на среща у нас. Търсят се и алтернативни терени за новите инвестиции. Заводът за 155-милиметрови боеприпаси, който вече е договорен и ще се изгради съвместно с ВМЗ-Сопот, ще бъде на негова територия.

Сателитните технологии може да бъдат използвани в новосъздаващия се център в Доброславци, разказа Пулев.

“Може да говорим и за друга продуктова гама, свързана с дронове, антидрон системи, което е бъдещето на отбранителната индустрия, както и за логистични и транспортни средства, за да може да пренасочим част от нашите специалисти в аутомотив сектора. Ще направим всичко възможно да репозиционираме нашия талант в този сектор”, каза още вицепремиерът.

За тези производства, включително и за втория договорен завод съвместно с ВМЗ - този за барут, се търси подходящ терен. Вече има опция - край Бургас. “Теренът е собственост на Министерството на отбраната и разполага с цялата необходима прилежаща инфраструктура за бързото стартиране на производството. Ще обявим този обект със значение за националната сигурност, така че да мине по облекчен административен ред”, обяви Пулев.

Разширяването на партньорството с “Райнметал” идва на фона на предишни опасения, че то може изобщо да бъде прекратено, след като преди два месеца Пулев разкри, че нямаме договор, нямаме финансиране и дори избраният терен за съвместното производство между “Райнметал” и ВМЗ - Сопот, не е подходящ.

Първоначалният проект предвиждаше двата съвместни завода да се разположат в Сопот. За изграждането им правителството на Росен Желязков създаде и специално държавно дружество “Иганово”, чиято цел беше да избегне обществени поръчки и строителството да се случи по-бързо. Министър Пулев обаче откри нередности. Преди дни той обяви, че “Иганово” вече е закрито и влято във ВМЗ. “Прекратихме всички потенциални корупционни практики,

няма 250 млн. евро да изчезнат без поръчка,

защото имаше интерес от определени фирми”, каза министърът.

Двата договорени завода са за производство на барут и 155-мм снаряди по стандарт на НАТО. В него българската страна трябваше да държи 49%, а немската - мажоритарен дял от 51%. Според Пулев обаче това не защитавало националния интерес и затова той започна нови преговори с немците.

Миналата година се очакваше да бъдат разкрити 1000 нови работни места, но ако действително инвестицията се разшири, те ще се увеличат.

Пулев за пореден път увери депутатите, че

продължават с активното структуриране на инвестиционното намерение с германския концерн

“Имах честта да посрещна делегация от “Райнметал” в сряда и там обсъдихме актуални въпроси, свързани със структурирането на процеса и проекта. Фокусът беше първо върху защитата на националния интерес, така че да преодолеем тези дефицити в началото на преговорния процес, които наследихме. Ние ще настояваме за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България на територията на ВМЗ”, вметна вицепремиерът.