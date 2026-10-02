Румъния махна таксата за Дунав мост, България засега я запазва (Обзор)

Преминаването от Гюргево към Русе е безплатно, докато в обратната посока колите продължават да плащат 2 евро, а най-тежките камиони - до 37 евро

Румъния премахна таксата за преминаване по Дунав мост в посока от Гюргево към Русе, но в обратната посока плащането остава. Така след решението на Букурещ въпросът вече е дали България ще направи същото и ще освободи ли от такса преминаването от Русе към Гюргево.

Промяната в северната ни съседка е част от новия режим на електронно пътно таксуване TollRo. Освен Дунав мост при Гюргево - Русе от такси са освободени още два моста на румънска територия - при Фетещ - Черна вода и Джурджени - Ваду Ой. За тировете и автобусите обаче румънската система вече предвижда таксуване според изминатото разстояние, характеристиките на превозното средство и екологичните показатели, съобщи БТА.

Румънските власти обясниха решението си с необходимостта от облекчаване на трафика и намаляване на финансовата и административната тежест. Именно пунктовете за плащане са сред причините за забавянето на движението, особено през лятото и по празници. По Дунав мост при Русе през отделни летни месеци преминават около 200 хил. автомобила само в едната посока.

Таксите за преминаване по съоръжението от българска страна се събират от Агенция “Митници”, но се определят от Министерския съвет по предложение на МРРБ. В момента те са между 2 евро за леките коли и 37 евро за най-тежките камиони с над 12 тона и с поне 4 оси. Засега няма решение за премахването им, но от регионалното министерство дадоха да се разбере, че и да се вземе такова решение, то ще е реципрочно на румънското, т.е. от таксата може да се освободят само леките коли и мотоциклетите, които сега плащат по 2 евро за преминаване от Русе в Гюргево. По-рано транспортният министър на Румъния Хорациу Козма отбеляза, че е предложил на България да обмисли подобна мярка в участъка от Русе до Гюргево.

Отделен е въпросът с Дунав мост 2 между Видин и Калафат. Решението на Румъния не го засяга, тоест преминаването там остава платено, като таксите са между 6 и 37 евро според вида на превозното средство. За евентуалното им премахване е необходимо решение на транспортните министерства на двете страни.

Отпадането на таксата при Русе би имало значение не само за шофьорите, но и за трансграничния трафик между двете държави. Българо-румънската търговска камара очаква по-бързото преминаване да намали разходите и да даде още стимул на туризма. Въпросът за България обаче остава свързан и с приходите в бюджета, което поставя решението за премахване на таксата изцяло в ръцете на правителството.

