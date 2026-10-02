Радев доволен, че няма шок с цените на храни, но затяга контрола (Обзор)

В най-скоро време се очаква да тръгне регистър, от който ще се вижда кой и за колко продава

Подходът на доброволен диалог с търговските вериги чрез инициативата “Кошница с грижа” даде резултат в началото, но той не е достатъчен и правителството преминава към по-строги контролни мерки и регулации. Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол в петък. Той бе попитан от ГЕРБ-СДС дали смята за ефективна инициативата и съответно какви мерки ще вземат за покачващите се цени.

Винаги има какво

да се направи повече, когато говорим за цените

на основните хранителни стоки, подчерта премиерът и все пак благодари на веригите, защото много от тях се отнесли съзнателно, но този подход на инициативата трябвало да бъде допълнен с по-сериозни мерки и правителството ще започне да ги прилага.

Една от тях е създаването на електронен регистър на цените на хранителните стоки, който ще осигури на КЗП и КЗК данни за надценките по цялата верига. Той бе описан в наредба, пусната за обществено обсъждане преди месец, и предстои съвсем скоро да бъде приет от Министерския съвет.

Чрез регистъра държавата ще следи пътя на 23 стоки от производителя до щанда. Така ще се знае през колко прекупвачи минава и как се изменя цената, докато стигне до магазина.

Няколко вида месо, млечни продукти и яйца, хляб, олио и др. са продуктите, които ще се включат. Всяка отделна партида или пратка от тези продукти ще се вписва още при първото пускане на пазара в страната - от производител, преработвател, дистрибутор, вносител или онлайн търговец.

“Такъв регистър досега не е създаван в България. Когато го имаме, регулаторите ще разполагат с реални данни и механизми, с които да сигнализират за нелоялни търговски практики и ще прилагат цялата сила на закона”, увери Радев. Той припомни и за предприети бързи промени в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията още при встъпването на правителството на власт. Те

допълнително щели да засилят контрола

и да изсветлят нелоялни търговски практики.

По отношение на покачването на цените премиерът побърза да заяви, че е поискал данни от Националния статистически институт за инфлацията при храните от първа необходимост, които показали, че от януари до април е отчетен ръст, като през април увеличението е било 0,07% на месечна база. От май е започнала дефлация при храните: - 0,5% през май, -1% през юни и -0,2% през юли. През август и септември се наблюдава леко повишение с 0,5%.

“Тенденцията за ръст я има от януари до април. След това има дефлация, в последните два месеца пак тръгване нагоре на цената на хранителните стоки”, съобщи премиерът, цитирайки статистиката. Той обаче обърна внимание на всички фактори, които допринасят за цените, като например горивата. За тях посочи, че

в България са едни от най-евтините в Европа,

преди нас били само Малта и държави, които все още получават петрол по руския петролопровод “Дружба”. Радев припомни мерките на правителството заради скока в цените - 55 млн. евро за големите превозвачи, които имат влияние върху ценообразуването, за селскостопанските производители, субсидии за обществения транспорт, намаляване на акциза на пропан-бутана, както и предоставянето на по 50 евро за най-уязвимите потребители, без да се изисква попълване на декларации.