Полското правителство намалява акциза и ДДС върху горивата

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Полското правителство намалява на акциза и ДДС върху горивата, като се очаква мерките да доведат до поевтиняване на горивата по бензиностанциите с около 1,20-1,30 злоти (0,20-0,30 евро) на литър, съобщи Полската агенция по печата (ПАП).

Президентът Карол Навроцки съобщи в телевизионно обръщение, че е подписал приетия по предложение на правителството закон за въвеждане на данък върху свръхпечалбите на енергийните компании. Мярката трябва да проправи пътя за по-нататъшното прилагане на програмата „По-ниски цени на горивата", чиято цел е да намали цените на горивата по бензиностанциите.

Разпоредбите бяха публикувани днес в полския Държавен вестник, издадени от министъра на финансите и икономиката. С тях се намаляват ставките на акциза върху някои моторни горива и временно се понижава ставката на ДДС.

Данъчните облекчения ще бъдат в сила от 3 октомври до 31 декември 2026 г.

Министърът на енергетиката Милош Мотика заяви днес, че мерките би трябвало да позволят цената на бензина по бензиностанциите да спадне с около 1,20 злоти на литър, а на дизеловото гориво с приблизително 1,30 злоти на литър.

Той добави, че прогнозните разходи за продължаването на инициативата „По-ниски цени на горивата" ще останат без промяна - 1,6 млрд. злоти (0,4 млрд. евро) месечно, като до края на годината общата им стойност ще достигне 5 млрд. злоти (1,1 млрд. евро), съобщава БТА.