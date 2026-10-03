Кирил Груйчев: Промените в закона за хазарта няма да доведат до увеличаване на приходите

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Един човек, който иска да залага, ще залага. Когато залага в игрална зала, неговите права са защитени. Това обясни в предаването "Говори сега" по БНТ адвокат Кирил Груйчев от Сдружението на организаторите на хазартни игри, коментирайки предложенията за промени в Закона за хазарта. "Ние сме пазарът да бъде регулиран, да има ефективна борба със зависимостите," добави той.

Груйчев даде пример, че преди седмици получил запитване от човек, който играл на сайт и се оплакал, че не му плащат печалбата. Оказало се, че сайтът не е лицензиран.

"Нелегални казина и игрални зали няма, нелегални са сайтовете. Когато човек залага на легална място, може да се оплаче", обясни той.

"Ако реша да залагам, и в интернет напиша да ми се изпишат сайтове с големи бонуси, първите, които ще излязат, са нелегалните сайтове", каза още Груйчев.

Според него предложеното в промените облагане било неправилно, без да се преценят последиците, можело да доведе до прекратяване на наземния легален бизнес в страната.

Той даде пример с Бразилия, където, когато забранили казината, за един ден се появили 400 нелегални сайтове.

Според Груйчев едно от добрите неща в проекта било, че се планира вноските за социална отговорност да отидат в превенция и в борба със зависимостите.

По думите му промените нямало да довадет до увеличаване на приходите, можело да се стигне до затваряне на много игрални зали.