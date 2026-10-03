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Милен Трифонов, ПБ: Няма как правителството да намали цените като с магическа пръчка

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Милен Трифонов КАДЪР: NOVA NEWS

Правителството на "Прогресивна България" дойде с много очаквания и сигурно доста хора са очаквали като с магическа пръчка да намалим цените, но в пазарна икономика това няма как да се случи. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Милен Трифонов по NOVA NEWS.

"Идеята ни не е да забраним производството на домашната ракия, а да предотвратим продажбата на напитки със съмнителен състав", обясни още той и разкри, че в личното си мазе има наследство от около 2 литра. 

"Разрешеното към настоящия момент е вие да си произведете 30 литра домашна ракия, която е полезно да консумирате в рамките на една година", каза още той и добави, че капацитетът на Агенция "Митници" ще бъде насочен към сериозните случаи, не към семействата. 

На въпрос за предвидения данък за свръхпечалба от 33% той заяви: Тук става въпрос за еднократен данък на определени сектори. Тази законодателна промяна не е нещо ново, тя е предлагана и в други европейски държави". 

"В момента рафинерията произвежда по-големи количества, отколкото българският пазар потребява. Износът няма да се отрази на цените", заяви той относно вдигнатата забрана за износ на дизел. 

Милен Трифонов КАДЪР: NOVA NEWS

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