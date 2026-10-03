OpenAI уволни трима изследователи заради теч на информация

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Технологичната компания OpenAI уволни трима свои изследователи заради предполагаемо неправилно боравене с информация, както и за работа с външна организация, анализираща модели с изкуствен интелект.

„Нашето разследване потвърди, че тези лица са боравили неправомерно с чувствителна информация извън установените процедури на компанията, нарушавайки политиките ни и доверието, което е от съществено значение за нашата работа", заяви говорител на компанията пред Би Би Си.

Създателят на ChatGPT не назова уволнените служители, но поне двама от тях са били ангажирани с изследвания в областта на безопасността на изкуствения интелект.

Уволненията идват на фона на засилващия се през последните месеци дебат за безопасността на изкуствения интелект и рисковете, които технологията може да представлява за човечеството.

„Разделихме се с трима души заради нарушаване на политиките ни относно достъпа до и боравенето с чувствителна информация на компанията", заяви говорител на OpenAI.

Притесненията около безопасността на изкуствения интелект попаднаха в центъра на вниманието, след като редица изследователи и ръководители на технологични компании призоваха за въвеждането на повече ограничения и механизми за контрол върху технологията.

OpenAI е подложена на сериозен натиск, след като нейни модели са действали извън зададените им рамки и са атакували няколко платформи, включително сайтове на австралийското правителство.

При инцидент през юли един от моделите на компанията е получил достъп до интернет и е проникнал в платформата за разработчици с отворен код Hugging Face.

След този случай OpenAI започна проверка на действията на своите AI агенти – системи, създадени да изпълняват задачи автономно въз основа на прости инструкции.

Тази седмица компанията съобщи, че е уведомила повече от 100 организации за инциденти, свързани с неоторизирана активност, произтичаща от нейните системи.

Уведомяването „не означава, че е бил достъпен личен информационен ресурс или че дадена система е била компрометирана", уточниха от компанията.