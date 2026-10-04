Кирил Вътев: Липсва логистичната инфраструктура, за да стигат българските продукти до пазара

Липсва логистичната пазарна инфраструктура, за да достигнат българските продукти до пазара. Това каза бившият министър на земеделието и храните Кирил Вътев по Нова тв.

По думите му реализацията на плодове и зеленчуци с български произход е много трудна, защото влиза внос от чужбина. "Ние продължаваме да говорим за кооперативи, но такива все още няма. А точно те са довели в миналото до висок брутен вътрешен продукт на глава от населението в миналото. В момента обаче има много пречки такова нещо да се случи – например, има много големи земеделски производители, които нямат нужда от коопериране", каза бившият министър. За него основна цел на работата по този въпрос трябва да бъдат малките производители.

Вътев също така отбеляза, че ключов проблем е сивият сектор. Държавният контрол не може да покрие всички нужди в борбата срещу него, затова е нужен самоконтрол между конкуренти, твърди той. За такъв обаче липсва нужното законодателство, поясни бившият земеделски министър.

По думите му повишението на цените не идва от производителите, а от търговците. Вътев каза, че създаването на електронен регистър за цените на храните е добра идея, но е важно как ще се получава и обработва информацията, която постъпва в него. Бившият министър отбеляза, че най-важен е контролът в магазините.

По отношение на „справедливата цена" той обясни, че тя е много относителна и не е срещал такова понятие никъде по света. Вътев запита как така една стока струва по-скъпо у нас, отколкото в чужбина, визирайки една и съща марка и един и същи грамаж.

Вътев коментира още и свръхпечалбата. Той каза, че ако някъде има регламентирана норма на печалба, той лично не е чувал за такъв случай.