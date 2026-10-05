Китайци ще спасяват Maserati

Maserati е постигнала споразумение за сътрудничество с китайските Huawei и JAC за разработване на два нови електрически модела. Източници от китайската агенция EET China твърдят, че трите страни са финализирали рамката на сътрудничеството.

Очаква се Huawei да осигури технологичната основа чрез екосистемата на Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), която включва системата за подпомагане на шофирането Qiankun, системата за електрическо задвиждане и дигиталното обзавеждане на колите.

JAC Motors, от своя страна, ще поеме инженерната разработка и част от производството в съоръженията, където вече се произвеждат модели Maextro. Според същата информация обаче, в Китай ще бъде произведена само основният метален скелет на каросерията, който след това ще бъде транспортиран до Италия за окончателно сглобяване. Maserati ще отговаря за дизайна и комерсиализацията.

Очаква се същите автомобили да се продават в Китай под марката Maextro и на международните пазари като Maserati, насочени главно към Близкия изток, Италия, Франция и Германия.

Потенциалната сделка идва в особено труден момент за историческата италианска марка. През финансовата 2025 година продажбите ѝ бяха ограничени до едва 7 900 автомобила, в сравнение с 11 300 година по-рано, което е най-лошото представяне от началото на 2010-те години.