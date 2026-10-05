Конфискуваха поршето на швейцарец карал с 312 км/ч по френска магистрала

48-годишен швейцарец извърши рекордно нарушение на скоростта във Франция миналия уикенд.

Инцидентът се е случил в нощта на събота, 26 септември, срещу неделя, 27 септември, на участък от A40, където важи ограничение на скоростта от 130 км/ч. 48-годишният швейцарски мениджър решил да изпробва Porsche 911 GT3 до краен предел между Шамони и Женева.

Малко по-надолу по магистралата обаче бил разположен полицейски патрул. Мобилният им радар регистрирал скорост от 312 км/ч (с 1 км/ч на каталожната скорост на поршето). С това шофьорът на Porsche счупи предишния рекорд за най-сериозно нарушение на скоростта на френска магистрала - 287 км/ч.

"Със скорост от 312 км/ч, този шофьор е изминавал близо 87 метра в секунда сред други участници в движението", оплаква се полицията. След корекция, крайният резултат е бил нарушение на скоростта от 300 км/ч, или 170 км/ч над ограничението.

След като шофьорът бил последван от патрулката и спрян, последствията за превишената скорост били незабавни: шофьорската му книжка е отнета на място, а поршето му задържано. Служителите поискали гаранция от 1500 евро, преди да позволят на шофьора да се прибере с друга кола. Полицията не е докладвала за положителен тест за алкохол или наркотици.

Според френски медии, извършителят трябва да се яви пред френски съд през февруари. Той е изправен пред тежки наказания: до три месеца затвор, глоба от 3750 евро, забрана за шофиране във Франция и постоянна конфискация на превозното му средство.

Важен детайл може да има значителни последици за по-нататъшния ход на делото. Адвокат, специализиран в пътното право, отбелязва в сайта Caradisiac", че мобилните радарни устройства са одобрени само до определен диапазон на скоростта.

Според него много по-стари устройства са сертифицирани за измерване на скорости до 250 км/ч, докато по-новите модели са одобрени за скорости до 300 км/ч. Адвокатът смята, че е напълно възможно законността на измерването да бъде оспорена в съда и следователно швейцарецът да се измъкне без наказание, което няма да е прецедент.