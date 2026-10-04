36 г. след обединението Източна Германия остава под 79% от икономическото равнище на Запада

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Икономическото сближаване между Източна и Западна Германия почти е спряло през последните пет години. През 2025 г. петте източни провинции са достигнали малко под 79% от икономическото равнище на западната част на страната, сочи анализ на Германския икономически институт (IW), цитиран от БТА.

Изследването е публикувано по повод Деня на германското единство. На 3 октомври страната отбеляза 36 години от обединението през 1990 г.

Напредъкът спрямо началото на 90-те години е значителен. През 1991 г. индексът за икономическо сближаване е бил едва 51% от стойността за Западна Германия. От 2020 г. обаче той се движи между 78 и 79%, без да премине границата от 80%.

Индексът обхваща произведената продукция на човек, производителността, инвестициите, научноизследователската и развойната дейност, заетостта, безработицата и самостоятелната заетост.

Най-голяма е разликата при научните изследвания и развойната дейност. Броят на заетите в тази сфера в Източна Германия достига малко над 46% от равнището в западната част. Университетите и държавните научни институти се представят сравнително добре, но частният сектор изпитва недостиг на изследователи. Една от причините е малкият брой големи компании.

Инвестициите също са в застой, а делът на икономически активните хора спрямо населението е по-нисък.

Демографският спад може да задълбочи изоставането. Според института без приток на имигранти населението на Източна Германия ще намалее с повече от една пета до 2045 г. Това засилва необходимостта от привличане на квалифицирани работници от чужбина.

Същевременно нарастващата подкрепа за крайната десница на последните избори в източните провинции поставя под въпрос отвореността към имиграцията и създава допълнителна несигурност за икономическите перспективи на региона, предупреждава IW.