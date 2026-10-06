Пуснаха първия дизелов plug-in хибрид пикап в света

В Австралия са отворени резервациите за покупка на Chery Stockman - първият дизелов plug-in хибриден (PHEV) пикап в света. Chery Stockman ще се продава като Rely Hi800 в Китай. Австралийците могат да резервират Stockman с депозит от 500 евро. Официалната цена на този дизелов PHEV пикап все още не е обявена. Тези, които направят резервация, си осигуряват място на чакащите. Освен това, те получават три години безплатно обслужване и ваучер за подарък на стойност 1100 евро за магазин, специализиран в оборудване за дейности на открито.

Chery Stockman се задвижжва от 2,5-литров двигател с вътрешно горене, съчетан с електрически мотор. Комбинираната системна мощност е 469 к.с. с 800 Nm въртящ момент. Stockman може да измине до 100 км на електричество, а разходът на гориво е 2 литра дизел на 100 км. Chery Stockman е голям пикап с размери 5450/2010/1890 мм и междуосие 3250 мм. Пътният просвет е 247 мм, когато автомобилът е напълно натоварен. Размерите на товарното пространство са 1560 мм дължина, 1560 мм ширина и 500 мм височина. Stockman може да тегли товар с тегло до 3500 кг.

Кабината на Chery Stockman е с места за пет души. Оборудвана е с множество функционални бутони, голям сензорен екран, LCD арматурно табло и head-up дисплей.