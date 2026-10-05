Златан Ибрахимович се почерпи с Ferrari F80 за 3,6 милиона евро за 45-ия си рожден ден

Златан Ибрахимович празнува 45-ия си рожден ден, а подаръка си е избрал сам. Бившият футболист и настоящ директор в "Милан" е голям автомобилен ентусиаст и се почерпи с едно от най-ексклузивните ферарита - моделът F80.

Ибрахимович от години добавя скъпи автомобили към колекцията си за рождени дни, а тази година избра кола, която е трудно да се купи, дори и да имате достатъчно пари. Ferrari ще произведе само 799 екземпляра от F80 и той е наследник на серия легендарни суперколи Ferrari, която включва GTO, F40, F50, Enzo и LaFerrari.

F80 беше представен през 2024 г., а началната му цена беше около 3,6 милиона евро. Всички 799 екземпляра са предназначени за избрани клиенти на Ferrari, така че възможността за закупуване на този автомобил говори много за статуса на Ибрахимович сред колекционерите на марката. И за тези пари той се сдоби с едно от най-екстремните шосейни ферарита, правени някога.

Задвижващият агрегат се захранва от хибридна система, която развива общо 1200 к.с., което прави F80 най-мощния пътен автомобил, произвеждан някога от Ferrari. Интересното е, че под капака не е V12 или V8, а трилитров V6, който самостоятелно развива 900 к.с. Останалите 300 к.с. идват от 800-волтова хибридна система с електрическо предно задвижване и електромотор отзад.

F80 ускорява до 100 км/ч за около 2,15 секунди, достига 200 км/ч за по-малко от 6 секунди, а максималната му скорост е 350 км/ч.

Ferrari са свършили интересна работа и с интериора. F80 е регистриран за двама души, но асиметричната кабина е проектирана така, че да даде на водача усещането, че седи в едноместен автомобил. Ferrari нарича тази концепция „1+".

Производството е ограничено до 799 бройки и ще продължи до 2027 г., когато Ferrari отбелязва 80-годишнината си.

F80 е само най-новото попълнение в колекцията на Ибрахимович. Любовта му към Ferrari е добре известна и през последните години той често използва рождените си дни като извинение да си купи нова кола. В гаража му през годините са се намирали някои от най-желаните модели на италианската марка, включително Ferrari Monza SP2, Daytona SP3, SF90 Spider и Purosangue.