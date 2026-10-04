Страните от ОПЕК+ с предварително съгласие да запазят целите за добив през ноември

Страните от ОПЕК+ са постигнали предварително съгласие да оставят без промяна целите за добив на петрол през ноември. Това съобщиха пред Ройтерс, цитирана от БТА, три източника, запознати с разговорите, преди насрочената за днес среща на групата.

Производителите от Персийския залив продължават да добиват значително под определените им равнища заради затруднения при износа, предизвикани от войната на САЩ и Израел с Иран. През последните месеци износът им е между 60 и 80% от обичайните количества.

ОПЕК+, която обединява Организацията на страните износителки на петрол и съюзници начело с Русия, увеличаваше производствените цели през голяма част от 2026 г. Повечето повишения обаче останаха на хартия заради конфликта в Близкия изток.

През август седемте основни страни от формата са добивали общо 25 милиона барела дневно, сочат данни на ОПЕК. Това е с 630 000 барела повече спрямо юли, но с около 5 милиона под равнището от февруари, преди началото на войната. В сила остават съкращения от общо около 2 милиона барела дневно, обхващащи повечето членове на групата.

Конфликтът забави и прегледа на производствения капацитет на отделните държави, необходим за определяне на квотите за 2027 г. Според източниците промени в разпределението на производствените цели не се очакват преди следващата година.

В днешната среща участват Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман. Отделно ще заседава Съвместният министерски комитет за наблюдение, който следи пазара, но не взема решения за производствената политика.