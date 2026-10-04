Рекордни 7,4 милиона посетители на „Октоберфест", изпиха 6,7 милиона литра бира

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„Октоберфест" в Мюнхен постави рекорд със 7,4 милиона посетители, съобщиха градските власти, цитирани от ДПА и БТА. Тазгодишното издание подобри предишното върхово постижение от 7,2 милиона души през 2023 г.

Директорът на фестивала Кристиан Шарпф определи „Визн", както баварците наричат празника, като най-посещаваното издание в неговата история. Организаторите първоначално очакваха около 6 милиона гости – с 1,4 милиона по-малко от отчетения брой.

Посетителите са изпили общо 6,7 милиона литра бира, или с 2,7% повече спрямо 2025 г. Търговците на храни също отчитат ръст на продажбите между 2 и 3%, подпомогнат от засиленото търсене на традиционното печено пиле.

Историческата част „Ойде Визн", която пресъздава атмосферата на фестивала отпреди около век, е привлякла 447 000 души.

191-вото издание започна на 19 септември. Новият кмет на Мюнхен Доминик Краузе отвори първото бирено буре с два удара и произнесе традиционния възглас „O'zapft is" – „Отворено е".

Еднолитровата халба бира тази година струваше между 14,80 и 15,90 евро при диапазон от 14,50 до 15,80 евро през 2025 г. Предложението за въвеждане на входна такса беше отхвърлено от ръководството на Мюнхен с аргумента, че празникът трябва да остане свободно достъпен.

За сигурността се грижеха около 600 полицаи. Използвани бяха камери с изкуствен интелект за наблюдение на движението на тълпите, извършваха се проверки на багажа, а ножовете, дроновете и употребата на канабис бяха забранени.

Още през първия ден посетители на един от атракционите останаха с главите надолу за около пет минути. При инцидента нямаше пострадали.