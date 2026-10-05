Българите забогатяха – с 10% за година, но и задлъжняха с още 18% (графика)

Хората по света купуват акции, а ние внасяме парите си в банки

Пазарите май надценяват AI – ако очакванията се срутят, САЩ ще се озоват в рецесия

Въпреки предизвикателната геополитическа и икономическа среда глобалното богатство на домакинствата по света през 2025 г. е нараснало с нови 8,6%, достигайки рекордните 268,4 трлн. евро. В България годишният ръст е 10%, а сумата е вече 136,5 млрд. евро. С тези 14 790 евро на глава от населението страната ни се класира на 36-о място в света.

Поднесени по този начин, цифрите от поредното 17-о издание на Allianz Global Wealth Report, изглеждат доста привлекателно. Особено ако се припомни, че при стартирането на тези доклади навремето сме били на 43-о място, а през 2005-а – на 41-о.

Но първо, докладът винаги се прави за 57 държави по света, т.е. 36-о място, или дори както сме били преди няколко години – 35-о, не е кой знае какъв успех,

класацията по-скоро ни поставя някъде по средата

на всички държави по света. Преди всичко докладът не се занимава изобщо с богатите на петрол арабски държави, което значително променя общата картина.

Освен това под глобално богатство Allianz Global Wealth Report разбира единствено финансовите активи на домакинствата като пари на депозит, ценни книжа и участия в пенсионни и застрахователни фондове.

А именно в начина, по който се натрупват новите спестявания и това между какви активи са поделени те, показват нещо, което ни различава значително от повечето държави, включени в доклада.

Структурата на портфейлите все повече определя кой извлича ползи от създаването на богатство. През 2025 г. ценните книжа на глобално ниво нараснаха с 12,4% – над два пъти по-бързо от депозитите (5,7%) или застраховките и пенсиите (5,0%), увеличавайки по този начин дела си в глобалните финансови активи до рекордните 46,9%.

Домакинствата в САЩ например, при които 60,7% от портфейлите са инвестирани в ценни книжа, се възползваха особено силно от растящите пазари и целият регион на Северна Америка (т.е. САЩ и Канада) генерира 51,4% от глобалното увеличение на финансовите активи. През последното десетилетие печалбите от преоценка на акциите изобщо представляваха 71% от ръста на финансовите активи в Северна Америка спрямо едва 36% в Западна Европа, което отразява значението на инвестирането на спестяванията пред държането им в нискодоходни сметки.

В България нещата в това отношение изглеждат още по-зле.

Новите спестявания наистина нарастват с 10% през 2025 г., но банковите депозити поемат 73,9% от общия обем, а това е най-високата им концентрация сред всички разглеждани източноевропейски държави. Застраховките и пенсиите у нас поемат 20,8%, а ценните книжа - едва 2,1%.

Българските домакинства дори са били нетни продавачи на акции през миналата година, като са се разделили с книжа за около 200 млн. евро. С други думи, колкото и “по-богати” да сме станали, тези пари са отишли преди всичко в нискодоходни банкови депозити.

Освен това, ако коригираме тези 10% с инфлацията, излиза, че финансовите активи на българските домакинства нарастват с 6,3% в реално изражение през 2025 г. А кумулативно от 2019 г. досега - с 18,6%, като пресметнем и нарастването на цените. Това е под средното за Източна Европа, което е 24,5% за този период, пак като се пресметне и инфлацията.

Нарастването на самите банкови депозити обаче от своя страна също не е някакъв особено повод за радост, защото посочените в доклада средно 14 790 евро на глава от населението са мираж за преобладаващата част от хората, които имат банкови депозити.

От поне 5 години насам най-голям брой депозитни сметки са тези до 500 евро – те са около 4,8-5 млн. Броят им е над 55% от всички депозити, но средният им размер е всъщност 100 евро и така техният относителен дял от стойността на всички депозити е около 1%.

Аналогична е ситуацията и със следващата група депозити - до 2500 евро, при които

средният размер на парите в сметката се движи около 700 евро,

а процентът от стойността на всички депозити е 7-8%. Тези две най-малки групи са 75% от всички влогове.

Големите депозити - с над 25 000 евро в тях, са около 3-4% от общия брой, но са 50% от стойността на всички спестявания на физически лица в български банки. Броят на такива сметки обичайно в последните години е около 300 000.

Последните данни на БНБ показват и още нещо - намаляването на броя на депозитните сметки продължава да се задълбочава и засяга основно малките влогове. Общата сума по малките сметки също пада като дял от спестяванията. С други думи, данните на централната банка ясно показват огромното неравенство, измерено именно през спестяванията – 1000 пъти разлика между размера на сумите в сметките и концентрация на високите спестявания в под 5% от хората, които притежават влогове.

Докладът Allianz Global Wealth Report разкрива още нещо за финансовото богатство на българина. Задълженията на домакинствата у нас нарастват с 18,1% до 37,2 млрд. евро, а това е най-бързият ръст на задълженията сред всички държави, които са включени в доклада след Турция. Тези данни не са нещо непременно тревожно, защото задълженията нарастват най-вече заради динамичния ръст на кредитирането.

В глобален план по-тревожно звучи констатация, която засяга преди всичко богатствата на домакинствата в държавите, в които те се основават предимно на ценни книжа, а не на депозити. Става дума за все по-нарастващата роля на изкуствения интелект на фондовите пазари.

“Изкуственият интелект може да се превърне в следващия голям двигател на богатство,

но ключовият въпрос е кой ще получи дял от него”, казва в доклада Катарина Утермьол, ръководител на отдел “Тематични и политически изследвания” в Allianz Research.

По-добрата производителност и печалби благодарение на изкуствения интелект биха могли да поддържат доходността на активите, но нарастващата зависимост от пазари, задвижвани от AI, за генериране на богатство за домакинствата е източник и на уязвимост. Например индексът S&P 500 отчита около 95% ръст, но голяма част от този тласък се основава на завишени пазарни оценки и очаквания за AI. Анализът на Allianz показва, че е достатъчна само една 25-процентна корекция на индекса надолу и това е в състояние тутакси да заличи около 27 трилиона от богатството на американските домакинства в годината на шока. Ако той се случи, разбира се. Това е равно на почти 14% от общото нетно богатство, което много силно ще натежи върху доверието и потреблението и ще тласне американската икономика към рецесия. А тя, както е известно от близкото и по-далечно минало, далеч няма да засегне само американците.