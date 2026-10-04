Стефан Белчев: Дефицита може да падне от 5,7% на 3,8% догодина, възможно е и на 3,5%

Ще се опитаме с мерки в приходната част да осигурим една социална поносимост за семействата, както и съхраняване на бизнес средата в новия държавен бюджет. За първи път от много години ние имаме не само опити, но и мерки за снижаване на дефицита, така, че от 5,7% да падне на 3,8%, а сега разбираме, че може дори и да падне на 3,5% за следващата година, ако се съгласят. Аз мисля, че това наистина са едни доста смели мерки". Това заяви председателят на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия в Народното събрание Стефан Белчев по NOVA.

"Ние очакваме и последното плащане по ПВУ, което ако не се лъжа е 1,8 милиарда. До края на ноември чакаме ответната реакция от Брюксел дали ще има корекции. Аз съм оптимист, че до края на годината минимум 1,3 милиарда ще като допълнителна глътка кислород към сегашния бюджет", каза още Белчев.

"Не мога да намеря връзка между това, че ние отпушихме износа на горива и поскъпването на цените в страната ни. На практика "Лукойл" произвежда повече гориво, отколкото се ползва. Доколкото разбирам тя прелива, затова трябва да се намери къде да се дистрибутира това гориво иначе рафинерията ще блокира", каза още той.

"Не знам дали е за хвалба, но в България горивата са с малко по-ниски цени от други европейски страни", каза още Белчев.

"Нашата средна работна заплата се повишава с един от най-високите темпове, имаме стабилна икономика и добро ниво на растеж", добави той.

На въпрос кой ще бъде "порязан" в новия бюджет Белчев отговори, че предстои свиване на държавната администрация.

"Ще се види къде има дублиране на дейности, къде може да има съкращаване на щата. Разбира се, това вече се случва в някои ведомства, има и съпротива", каза още Белчев.

"За тази година дълга, който теглим, е с 1/4 по-малко от този за миналата година" заяви още Белчев.