Две мерки в Европа свалят до 10 евро сметката за пълен резервоар на колата (Графика)

Германия въвежда облекчение от около 17 цента на литър, Испания - 20 цента, Франция подпомага пътуващите до работа

България залага на целево подпомагане

С до 10 евро може да намалее сметката за зареждане на 50 литра гориво в Испания през октомври, ако приетото данъчно облекчение бъде изцяло прехвърлено в крайните цени. В Германия съответното спестяване би било около 8,50 евро. Двете държави намаляват облагането на бензина и дизела. Други европейски правителства ограничават надценки или насочват помощта към хората, които зависят от автомобила, за да стигнат до работа. Това са част от мерките, които Европа взема в опит да смекчи удара от високите цени на горивата. Средната цена на дизела на дребно в ЕС

стигна нов рекорд от средно 2,24 евро

за литър в края на септември. Над 2,50 евро е в Дания, Нидерландия и Финландия, а в Германия е 2,44 евро. В Белгия, където също е поставен ценови рекорд, литър е средно 2,43 евро. В Италия цената се е повишила до 2,35 евро.

От 1 октомври до края на годината Германия сваля енергийния данък върху двата вида гориво с 14 цента на литър. Когато се отчете и намалението на начислявания върху него ДДС, общото облекчение достига приблизително 17 цента. Пакетът от мерки е на стойност 2,5 млрд. евро, разпределени поравно между федералния бюджет и провинциите. Това е намаление на данъчната тежест, а не фиксирана цена на колонката. Берлин подготвя и следваща стъпка. Правителството ще преговаря с петролния сектор за ценови таван по примера на Белгия и Люксембург, който да бъде въведен най-късно от началото на 2027 г. Конкретният му размер още не е определен.

В Испания облекчението през октомври ще е 20 цента за литър бензин и дизел. Решението от 29 септември предвижда постепенното му свиване до 13 цента през ноември и 6 цента през декември. Заложена е възможност по-голямото намаление да се запази според развитието на инфлацията. Така подкрепата ще се оттегля по-бавно, ако ценовият натиск остане силен.

Чехия съчетава

данъчна отстъпка с пряк контрол върху цените

От 1 до 31 октомври финансовото министерство ще обявява всеки ден максималните цени за следващия. Те ще се изчисляват според осреднени цени на едро и разрешен марж от 2,50 крони на литър. Успоредно с това се намалява акцизът върху дизела до минималното европейско равнище. Заедно с ефекта от ДДС облекчението е 2,35 крони на литър.

Различен е подходът в Италия. Там контролираната от държавата Eni обяви максимални цени в мрежата на Enilive: 1,99 евро за литър бензин и 2,19 евро за дизел. Ограничението започна да действа на 28 септември за първоначален срок от 30 дни, с възможност да бъде удължено до края на годината. Това е решение на компанията и не представлява задължителен таван за всички бензиностанции в страната. Според Eni обявените стойности са приблизително със 17 цента под тогавашните средни цени.

Франция

насочва по-голяма част от подкрепата към работещите, които пътуват с автомобил

Обявеният на 22 септември пакет е за 450 млн. евро и включва разширяване на помощта за тази група до 5,5 млн. души. За периода октомври-декември тя ще бъде 100 евро при изпълнение на изискванията за доход и пътуване до работното място. Париж предлага и правило в бюджета за 2027 г. - евентуални допълнителни данъчни приходи от поскъпването на горивата да се насочват обратно към мерки срещу енергийната криза. Предстои то да бъде оформено законодателно.

Нова подкрепа обяви на 30 септември и Гърция. Държавната отстъпка за дизела се увеличава с 5 цента до 15 цента на литър за следващите две седмици. Helleniq Energy продължава до 14 октомври собствените си отстъпки от 7,95 цента за бензина и 4,05 цента за дизела. Според премиера Кириакос Мицотакис мерките ще се преразглеждат през 15 дни заради бързите промени на пазара.

Българският пакет, представен на 18 септември, е за общо 300 млн. евро и е насочен към уязвими домакинства и засегнати отрасли. Сред обявените мерки е еднократен “инфлационен чек” от 50 евро за над 550 хил. души, като притежаването на автомобил няма да е условие за получаването му. Аргументът е, че

скъпите горива увеличават и разходите за храни и услуги

Предвидена е подкрепа за земеделието и тежкотоварните превозвачи, а правителството обяви и намерение да премахне акциза върху пропан-бутана.

Цените на горивата у нас остават едни от най-ниските в ЕС

С 8 евроцента поевтиня автогазта. Към 2 октомври средната цена бе 0,61 евро. При другите горива промяната е по-слаба. Най-масовият бензин А-95 се продаваше средно за 1,68 евро за литър, а дизелът - за 1,90 евро. Така зареждането на 50 литра дизел излиза 95 евро, а същото количество бензин - 84 евро.

За България значение има и работата на рафинерията в Бургас. При затруднени доставки вносът може да бъде по-скъп заради транспорта, застраховането и наличните количества. За непрекъснатата работа на рафинерията са нужни и достатъчно оборотни средства за покупки на петрол, преработка и поддържане на запаси. Като обект от критичната инфраструктура “Лукойл Нефтохим Бургас” трябва да поддържа значителна ликвидност. Това е особено важно при пазар, на който цените и условията за доставки се променят бързо.

“Лукойл Нефтохим Бургас” обяви, че има около 50 хил. тона дизел - количество, което според Министерството на икономиката надхвърля потребностите на българския пазар. Стойността му е около 73,2 млн. долара. Няма данни за риск от прекъсване на производството.