Мая Манолова: Високите цени на храните буквално смачкват българските домакинства

Цените на храните в България са сравнително над средните в европейските страни. Тази ножица от 30% буквално смачква българските домакинства. Когато влязох в КЗП, сигналите бяха от потребители, но и от малки производители, които са смачкани на входа. Оказа се, че големите вериги слагат около 100% надценка. Това заяви председателката на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова по NOVA.

"Санкции ще има, ще проверяваме необоснованото вдигане на цени", добави тя.

Тя разказа, че проверки е имало и в бензиностанциите: "Проверили сме близо 200 бензиностанции, защото трябваше да се разбере каква е причината за повишаване на цените. Сред обектите има, както големи вериги, така и малки бензиностанции".

"Много внимателно ще налагаме санкции, защото ние не целим да фалираме малките бензиностанции. Разбира се не целим и българските да плащат за необосновано скъпи горива", каза още Манолова.

"Ангажиментът ми е на първо място да защитя българските потребители, няма да гоня с бухалка търговците. Но в тези времена българските граждани се нуждаят някой да се застъпи за тях и да ги защити от поскъпването на живота", каза още тя.