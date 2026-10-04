ЕЦБ се обяви против данъка върху свръхпечалбата на банките

Според ЕЦБ изземването на част от капитала на банките ги лишава от важна защита срещу бъдещи икономически кризи

Европейската централна банка (ЕЦБ) предупреди правителствата да не използват банковия сектор като източник за запълване на бюджетни дефицити. Институцията се обявява остро срещу въвеждането на извънредни данъци върху свръхпечалбите на банките и определя подобни мерки като потенциална заплаха за финансовата стабилност. Позицията е изложена в официалното становище на ЕЦБ CON/2024/41, публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз.

Предупреждението идва на фона на продължаващите дебати в България за евентуално въвеждане на допълнителен фискален натиск върху финансовата система. Преди седмица официално беше предложено въвеждането на извънреден данък от 33% върху свръхпечалбата на компании от шест конкретни сектора за 2027 г. Пакетът от данъчни промени беше представен от заместник-министъра на финансите Людмила Петкова и има за цел да осигури допълнителни приходи за държавния бюджет.

Според ЕЦБ изземването на част от капитала на банките ги лишава от важна защита срещу бъдещи икономически кризи. При извънредно облагане кредитните институции имат по-малка възможност да задържат печалбата си и чрез нея да натрупват капиталови буфери. Това прави финансовата система по-уязвима към външни шокове и създава риск за сигурността на спестяванията на гражданите.

ЕЦБ предупреждава и за ефекта върху реалната икономика. Според институцията цената на подобен данък в крайна сметка няма да бъде понесена само от банките. Отслабването на капиталовата им позиция може да доведе до затягане на условията за кредитиране, по-ограничено предлагане на заеми и по-висока цена на кредитите, съобщава БГНЕС.

Това означава по-труден достъп до финансиране както за обикновените данъкоплатци, така и за нефинансовите предприятия.

В становището си финансовата институция обръща внимание и на пазарните изкривявания, които могат да възникнат при въвеждането на извънредни данъци, насочени към конкретни сектори. Според ЕЦБ подобни мерки подкопават равнопоставеността между участниците на пазара и създават несигурна бизнес среда, която може трайно да отблъсне чуждестранните инвеститори.

ЕЦБ е категорична, че банките не трябва да бъдат използвани за „бюджетно счетоводство". Приходите от извънредни данъци не бива да се превръщат в инструмент за финансиране на общи фискални разходи или за прикриване на структурни проблеми в държавния бюджет, заявяват оттам.