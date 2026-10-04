Ердоган: Износът на турска отбранителна продукция от началото на годината до август е достигнал 6,3 млрд. долара

През периода януари-август тази година износът на турската отбранителна продукция е нараснал с 16,2 процента спрямо същия период на миналата година и е достигнал 6,3 милиарда долара. Над 4500 компании и повече от 100 хиляди служители в сектора реализират проекти във въздуха, на сушата, в морето и в Космоса под координацията на Председателството на отбранителната индустрия.

Това съобщи турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред многобройните посетители на технологичния фестивал Текнофест (Teknofest) в град Шанлъурфа, Югоизточна Турция. Той посочи Турция като страна, която „извършва истинска революция" в сектора на отбранителната и авиационната индустрия.

„Разработените с местни и национални възможности отбранителни продукти, софтуер, платформи и оборудване вече са част от инвентара на турските въоръжени сили и силите за сигурност. Турция, която в миналото бе 80 процента зависима от чужбина в отбранителната си индустрия, днес е 11-ият най-голям износител на отбранителна продукция в света. Само през месец август т.г. Турция е изнесла отбранителна и авиационна продукция на стойност 511,4 милиона долара, заяви Ердоган.

По думите му при постъпили искания Турция задоволява и отбранителните нужди на приятелски и съюзнически държави.

„Турция разглежда укрепването на своите приятели като увеличаване на собствената си сила и цели да укрепи допълнително позициите си в отбранителната индустрия, като надгражда нови рекорди и платформи с висока добавена стойност и конкурентоспособност", посочи президентът.

Технологичният фестивал „Текнофест", който се провежда на летище ГАП (GAP) в Шанлъурфа от 30 септември насам, приключва днес.

На фестивала се представят военноморски, сухопътни и въздушни превозни средства местно производство. Събитието също така събира хиляди технологични ентусиасти, млади инвеститори и посетители на различни шоута, изложби и технологични състезания, които се провеждат в 14 категории.