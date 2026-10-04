За първи път засякоха радиосигнал от планета извън Слънчевата система

Радиосигнал от планета извън Слънчевата система е засечен за първи път директно от астрономи. Източникът е екзопланетата Бета Пикторис b, но сигналът не е знак за извънземен живот, а свидетелство за колосално магнитно поле.

Планетата се намира на 63 светлинни години от Земята и е около 12 пъти по-масивна от Юпитер. Тя обикаля около млада звезда, чиято маса е 1,75 пъти по-голяма от тази на Слънцето, съобщава CNN.

Според учените радиоизлъчването е свързано с полярни сияния, подобни на северното сияние на Земята. За да се получат наблюдаваните радиовълни обаче, е необходимо изключително силно магнитно поле.

„Магнитното поле на тази планета е поне 200 пъти по-силно от магнитното поле на Юпитер", заяви професорът по астрономия от Харвард Едо Бергер.

Сигналът е засечен с MeerKAT – система от 64 радиотелескопа в Южна Африка. Учените са установили, че излъчването идва от самата планета, а не от звездата, около която тя обикаля.

Досега е имало данни за подобни радиоизлъчвания от екзопланети, но източникът не е можел да бъде потвърден. Новото изследване все още не е преминало през научна рецензия.

Ако резултатите бъдат потвърдени, те ще покажат, че екзопланетите могат да имат много по-силни магнитни полета, отколкото учените са предполагали. Екипът вече е поискал допълнително време за наблюдение на Бета Пикторис b, за да разбере защо магнитното поле на планетата е толкова мощно.