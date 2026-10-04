Пулев: Държим на ангажимента си, че ще имаме най-ниските цени на горивата в Европа

Не искам да политизирам икономическите процеси, а да обрисувам картината с горивата. Сглобката на стероиди изопачават фактите и дори борави с откровени лъжи. С този коментар вицепремиерът Александър Пулев влезе в предаването "Защо" по бТВ.

Има геополитически процеси, които са извън правителството и българската държава. По оценка на международната енергийна агенция, светът се намира в най-суровата енергийна криза в историята на човечеството. Не можем да носим отговорност за тези геополитически процеси, но това, което можем да направим и правим активно и денонощно, е да следим ситуацията и да прекарваме мерки, които са съглаксувани с Европа, заяви Пулев.

По думите му пакетът от мерки за компенсиране на високите цени на горивата е на стойност 300 млн. евро и е насочен към всички български потребители, като част от него е предназначена за най-бедните и социално слабите.

„Една част от тези мерки са насочени таргетирано, без хеликоптерни пари към най-бедните и към най-социално слабите хора. Останалите мерки, отвъд тези 30 милиона, които са насочени към уязвимите групи, те са активни и ще имат позитивно влияние върху всички български потребители", обясни той.

Вицепремиерът допълни, че намаляването на ДДС е „последният ход", който правителството може да активира.

„Ние сме длъжни да следим ситуацията и ако тази кризисна ситуация на световно ниво и съответно регионално и в България продължава да ескалира, да имаме някакъв полезен ход", каза той.

По отношение на цените на горивата Пулев заяви, че никой не може да направи точна прогноза кога те ще се върнат към нивата отпреди войната и кризата.

„Това е въпрос не за 1 милион долара, а за 1 милиард долара, защото ако някой може да се нагърби с подобен вид прогноза, той ще бъде най-богатият човек в света", заяви вицепремиерът.

Той посочи, че голяма част от добивната енергийна инфраструктура е разрушена, а възстановяването на мощностите и сигурността на преноса ще изискват време и инвестиции.

„Това е един процес, който ще изисква допълнителни инвестиции и според мен дори след края на конфликта между САЩ и Иран ще има поне още 6 месеца до 12 месеца несигурност", каза Пулев.

На въпрос дали това означава, че цените през следващата година няма да станат по-ниски, той заяви, че не може да поеме ангажимент за геополитическите фактори, но правителството има ангажимент към потребителите.

„От страна на българското правителство аз не мога да поема ангажимент за геополитическите фактори, но ние си поддържаме ангажимента към българските потребители, че ще имаме най-ниските цени на горивата в Европа. Това го гарантираме", заяви той.

Пулев беше попитан има ли риск в средата на зимата България да остане без горива. По думите му „Лукойл" се управлява качествено и професионално и вече работи с почти 100% натоварване на мощностите.

„Лукойл вече работи на почти 100% натоварване на мощностите. Защо? Защото се управлява интелигентно от финансова гледна точка, управлява се прозрачно, от доказан експерт в индустрията", каза вицепремиерът.

Той защити критиките си към бившия особен търговски управител Румен Спецов, когото е определял като популист и е критикувал за начина, по който е управлявана рафинерията.

„Не е много сложно човек да погледне финансовото състояние на „Лукойл", да отвори отчетите, да отвори оперативните данни и да забележи две много спорни и притеснителни тенденции", заяви Пулев.

По думите му първата е била ниското натоварване на производствените мощности.

„Едната е, че всъщност натоварването на производствените мощности на „Лукойл" беше едва 40%. Рафинерията, за да работи адекватно, да има нормална себестойност, за да може да си покрива оперативните и финансовите задължения, да плаща заплати на хората, да снабдява всичките нужни количества горива за местното потребление, трябва да работи на близо до пълен капацитет, което в момента го прави", каза той.

„Втората много тревожна тенденция беше свързана с много лошото състояние от финансово гледна точка, една сериозна ликвидна криза, която буквално, ако беше продължен този подход устойчиво още няколко месеца, щеше да доведе до фалит на рафинерията. Това са моите обективни наблюдения", заяви Пулев.

Той коментира и проверката на Комисията за защита на конкуренцията в рафинерията.

„Очакваме всички с нетърпение светкавичната проверка, която беше активирана от страна на Комисията за защита на конкуренцията. Те обявиха преди няколко дни, че влизат с всичките си екипи приоритетно в рафинерията да правят проверки за начина, по който се провежда ценообразуването", каза вицепремиерът. По думите му особеният търговски управител ще окаже пълно съдействие.

„Надявам се, че със същата светкавична скорост, с която насрочиха тази проверка, по същия светкавичен начин ще излязат след това пред широката публика да дадат един брифинг и да обяснят за актуалното състояние на „Лукойл" сега и това, което е било преди да застъпи в новата си роля господин Евгени Симеонов", каза той.

Пулев коментира и информацията за евентуална сделка за международните активи на „Лукойл", сред които е и рафинерията в България.

Той заяви, че страната трябва да уважава собствеността върху актива и едновременно с това да бъде отговорна към стратегическите си партньори.

На въпрос дали пред правителството стои вариантът държавата да купи „Лукойл", Пулев заяви: „В XXI век в Европейския съюз българската държава категорично не може да национализира чуждестранни активи, независимо дали собствеността по паспорт е руска, американска или английска."

По думите му решението на Конституционния съд е премахнало извънредните правомощия, дадени на фигурата на особения търговски управител.

„Така че това не е подходящият подход и под никаква форма към момента и чисто регулаторно и законодателно не е дори и възможен предвид решението на Конституционния съд. Всичко друго би нарушило Конституцията", каза вицепремиерът.

Той беше попитан и какъв е „моделът Радев".

„Моделът Радев е да води диалог със стратегическите партньори, да уважава частната собственост, независимо дали тя е руска, дали е американска, дали е великобританска. Ако има съгласие между двете страни, между купувач и продавач, българската държава, разбира се, ще осигури цялата административна процедура и подкрепа това да се случи в интерес, разбира се, и на българските потребители. Това е моделът Радев. Прозрачно, коректно, интелигентно поведение и категорично без да се нарушава Конституционният ред в страната", заяви Пулев.

Вицепремиерът коментира и темата за справедливото определяне на цените.

„Справедливата стойност не е твърд, регулаторно наложен таван на цените. Нека да не се спекулира с тази тема, защото има много внушения по този въпрос. Справедливата стойност е една препоръчителна цена на база на обективна информация", обясни той.

По думите му Министерството на икономиката е изготвило методика за определяне на справедливата стойност.

Пулев каза, че е имало различни становища от представителите на хранително-вкусовия бранш.

„Имаше позитивни становища, имаше и негативни становища. И ние взехме най-доброто и от двете, защото там получихме конструктивни критики", заяви той.