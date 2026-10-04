Учени тестват подводни „чадъри", за да спасяват корали от смъртоносно прегряване

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Морски биолози от САЩ успешно са тествали подводни „чадъри", които спасяват кораловите рифове от прегряване, пише Физ орг., цитирана от БТА.

Засенчването не може да охлади водата, но предпазва коралите от увреждания, причинени от ултравиолетовите лъчи и интензивното слънчево греене, които засилват излагането им на топлинен стрес.

Резултатите от експеримента, проведен през лятото с цел защита на крехките екосистеми от климатичните промени, са публикувани в сп. Frontiers in Marine Science.

Изследователите от Югоизточния университет „Нова" във Флорида са инсталирали 20 сенника над колонии от два вида корали в залива Нюфаунд Харбър в Канада. Конструкциите от тръби и найлонова тъкан са били прикрепени към дъното и са плавали на 30 сантиметра над коралите, намалявайки нивото на слънчевата радиация с 60 процента.

Водолази редовно са инспектирали рифовете и са вземали проби от тъканите. Оказва се, че засенчените корали не само са губили по-малко цвят заради топлинен стрес, но дори частично са възстановили естествените си цветове след поставянето на наподобяващите чадъри сенници.