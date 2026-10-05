Huawei представя новата серия слушалки HUAWEI FreeBuds Neo, която вече е налична и на българския пазар на препоръчителна цена от 129 евро. В периода от 1-ви октомври до 31-ви октомври 2026 г. потребителите могат да се възползват от ваучер за 20 евро отстъпка при покупка на слушалките. HUAWEI FreeBuds Neo се предлагат в три цвята – Stellar Silver, Ice White и Starry Black. Новата серия слушалки могат да бъдат закупени в търговската мрежа на A1, Yettel, Vivacom, Технополис и ЗОРА, както и чрез партньорите на дистрибутора Polycomp, сред които Ardes.bg, Ozone.bg, Laptop.bg и PLESIO, а скоро ще бъдат налични и в Техномаркет. Моделът съчетава усъвършенствано шумопотискане с нов дизайн и завладяващото аудио изживяване, като поставя акцент върху комфорта и качеството на звука.

Адаптивно шумопотискане във всяка среда

HUAWEI FreeBuds Neo разполагат с двуканална архитектура за шумопотискане, която оптимизира обработката на звука. Технологията ефективно ограничава навлизането на средно- и високочестотни шумове, като вятър и околен шум. Така се постига дълбочина на шумопотискането до 30 dB[1] в целия честотен диапазон. Оборудвани с аудиочип от трето поколение и усъвършенствани адаптивни алгоритми, HUAWEI FreeBuds Neo реагират на промените на нивото на шум за милисекунди и динамично регулират шумопотискането. Това осигурява по-естествено и плавно изживяване и намалява дискомфорта от колебанията в налягането в ушите. Така потребителите се адаптират по-лесно в динамична звукова среда, като същевременно се наслаждават на комфортно, чисто и потапящо изживяване с функцията за шумопотискане.

Новаторски дизайн за комфорт през целия ден

HUAWEI FreeBuds Neo съчетават новаторска естетика и комфорт за носене през целия ден. Слушалките са налични в три стилни цвята според индивидуалните вкусови предпочитания – Stellar Silver, Ice White и Starry Black. Кейсът Mini shuttle се отличава с изцяло заоблена форма и елегантен, минималистичен силует. Аеродинамичният ѝ дизайн, съчетан с лек корпус, осигурява удобен захват и лесно пренасяне. Слушалките са с компактна и къса издадена част Light Mini Stem, а новата им форма естествено следва извивките на ухото.

Всяка слушалка тежи едва около 4,8 г[2], което прави HUAWEI FreeBuds Neo лекота при продължително носене. Дизайнът е разработен въз основа на голям набор от данни за характеристиките на човешкото ухо и осигурява ергономично прилягане с равномерно разпределение на натиска. Чрез симулационни тестове, възпроизвеждащи условията на носене при интензивно движение, дизайнът на всяка слушалка е допълнително оптимизиран в зоните, предразположени към разхлабване. Това подобрява стабилността при движение и осигурява на потребителите удобно и сигурно носене през целия ден.

Автентичен звук с усещане за живо изпълнение

HUAWEI FreeBuds Neo пресъздават усещането за изпълнение на живо с богата плътност и потапяща звукова сцена. Новата серия слушалки са оборудвани с изцяло нов Turbo говорител, който възпроизвежда широк честотен диапазон от 10 Hz до 48 kHz. Така ударите на барабаните и басът звучат дълбоко и мощно, а вокалите и инструментите остават ясни и обемни. По този начин те предават напълно динамиката и текстурата на живото изпълнение. При свързване с устройства на Huawei серията FreeBuds Neo поддържа предаване без загуби с висока резолюция[3] до 2,3 Mbps. При свързване с други устройства максималната скорост на предаване достига 990 kbps[4], което запазва повече звукова информация и позволява нюансите във вокалите и обертоновете на инструментите да се чуват ясно. Освен това HUAWEI FreeBuds Neo поддържат неограничено пространствено аудио[5] чрез разработени от Huawei алгоритми, което осигурява пространствено звучене във всяка ситуация. Без ограничения от страна на устройството или аудиоизточника слушалките гарантират 360° звукова сцена.

Интелигентно управление и връзка между две устройства[6]

Потребителите могат да използват приложението HUAWEI Audio Connect на смартчасовника си, за да се свържат с безжичните слушалки за първи път, да превключват между режимите на шумопотискане или звуковите ефекти, да откриват местоположението на слушалките и да проверяват нивото на батерията, без да се налага да вадят телефоните си. Това улеснява управлението на основните функции на слушалките. HUAWEI FreeBuds Neo[7] са съвместими с Android, iOS и Windows, а поддръжката на връзка с две устройства с различни операционни системи улеснява бързото превключване между тях.

Цени и наличности

HUAWEI FreeBuds Neo са налични на препоръчителна цена от 129 евро и в цветовете Stellar Silver, Ice White и Starry Black. HUAWEI FreeBuds Neo са могат да бъдат закупени в търговската мрежа на A1, Yettel, Vivacom, Технополис и ЗОРА, както и чрез партньорите на дистрибутора Polycomp, сред които Ardes.bg, Ozone.bg, Laptop.bg и PLESIO, а скоро ще бъдат налични и в Техномаркет.

В периода от 1-ви октомври 2026 г. до 31-ви октомври 2026 г. включително потребителите получават ваучер за 20 евро отстъпка при покупка на слушалките. При покупка на HUAWEI FreeBuds Neo в периода от 1-ви октомври до 31-ви декември 2026 г. потребителите могат да се възползват и от 50% отстъпка от сервизната цена при поръчка на изгубена слушалка в срок до 12 месеца след закупуване на продукта.

Повече информация за HUAWEI FreeBuds Neo можете да научите на https://consumer.huawei.com/bg/headphones/freebuds-neo/.