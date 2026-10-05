България е с най-голям ръст през август на производствените цени в промишлеността в ЕС

Цените на промишлените производители на вътрешния пазар в България са нараснали с 3,3 на сто през август 2026 г. спрямо юли, което е най-високото месечно увеличение в Европейския съюз заедно с Естония. На годишна база ръстът в България е 16,8 на сто, вторият по височина в ЕС след Ирландия, показват първите оценки на Евростат от днес, съобщава БТА.

Поскъпването в България се ускорява спрямо юли, когато производствените цени се повишиха с 0,6 на сто на месечна и с 12,5 на сто на годишна база.

След България и Естония най-големи месечни увеличения през август са отчетени в Италия с 3,1 на сто и Дания с 3 на сто. На годишна база Ирландия води с ръст от 17,1 на сто, следвана от България и Литва с 14,6 на сто. Единственото годишно понижение е регистрирано в Люксембург, където цените са спаднали със 7,9 на сто.

В еврозоната и ЕС като цяло цените на промишлените производители са нараснали с 1,9 на сто през август спрямо юли. През предходния месец увеличението беше съответно 1,6 и 1,4 на сто.

На годишна база производствените цени са се повишили с 8,2 на сто в еврозоната и с 8 на сто в ЕС, след ръстове от съответно 5,8 и 5,6 на сто през юли.

Най-силно месечно поскъпване е отчетено в енергетиката, с 5,6 на сто в еврозоната и 5,5 на сто в ЕС. Без този сектор производствените цени са нараснали с 0,2 на сто и в двете зони.

В еврозоната цените на междинните стоки и дълготрайните потребителски стоки са се увеличили с по 0,4 на сто спрямо юли. При капиталовите стоки ръстът е 0,2 на сто, а при нетрайните потребителски стоки е 0,1 на сто.

В ЕС междинните стоки са поскъпнали с 0,4 на сто, дълготрайните потребителски стоки с 0,3 на сто, а капиталовите и нетрайните потребителски стоки с по 0,2 на сто.

На годишна база цените в енергетиката са нараснали с 21 на сто в еврозоната и с 20,7 на сто в ЕС. Извън енергийния сектор увеличението е съответно 3,4 и 3,3 на сто.

Междинните стоки са поскъпнали с 6,8 на сто в еврозоната и с 6,5 на сто в ЕС. При капиталовите стоки годишното увеличение е съответно 2,6 и 2,4 на сто, а при дълготрайните потребителски стоки е 3,4 и 3,2 на сто. Цените на нетрайните потребителски стоки са намалели с 0,8 на сто в еврозоната и с 0,7 на сто в ЕС.

Индексът на производствените цени проследява промените в продажните цени на промишлените продукти, продавани на вътрешния пазар, без вноса. Данните не са сезонно или календарно коригирани.