Шишков: Ще търсим европейско финансиране за скоростния път Монтана - Враца

До 20 дни ще приключи първият етап от проектирането и избора на трасе за строителството на обходния път на Враца и участъка от скоростния път до Монтана. Следва процедура по оценка на въздействието върху околната среда, като всички дейности трябва да завършат до една година.

Това обяви пред журналисти във Враца министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който проведе среща с кметовете на общини от областта в рамките на инициативата на МРРБ „Регионите говорят". Той каза още, че за строителството на трасето ще се търси европейско финансиране, тъй като транспортният коридор от Видин до Ботевград отговаря на всички условия. „Това трябваше да се случи преди 10 години. Участъкът е част от европейски коридор и няма никакъв проблем да бъдат ползвани европейски пари. Някой не само не го е проектирал. Някой не е пожелал да го вкара в процедура, за да даде пари Европа, а не да ги даваме ние, и тепърва ще ги даваме, защото инхаусът беше по-ценен за някого. Остават загубеното време и пари. Тези, които ни управляваха с години, не се възползваха от европейското финансиране и това е грях", категоричен бе министър Шишков.

Той подчерта, че става дума за четирилентов път, проектиран за скорост 90 км/ч, но шумно рекламиран като магистрала. Според него обаче, за да получи Северна България истинската свързаност, активно се проектира тунелът под Петрохан, който ще поеме директния трафик от Видин към София. „Активно се работи по всеки инфраструктурен обект – там, където се строи, активно се строи, а там, където трябва да се проектира, активно се проектира", посочи регионалният министър.

Кметовете поставиха въпроса с лошото състояние на републиканските пътища в региона от години насам. „Всички знаем за проблема от години, но никой не знае защо през 2024 г., когато са подписани договорите за текущ ремонт и поддръжка и е имало възможност да се модернизират повече отсечки, никой не го е направил. Това е основната причина за лошото състояние на отделни пътища в региона", коментира министърът. „За Северозапада са били предвидени едни пари, които не са вложени в реконструкция на пътища. Същото беше и с мантинелите. Има региони в България, където са били предвидени повече пари и договорите фактически са стигнали своя предел, включително опцията за завишаване с до 50%. Договорите са били за 4 години, а парите на практика са изхарчени по-рано, но не за Северозапада, а за други региони", каза той.

Според арх. Шишков има и демотивация за работа от пътностроителните фирми, защото през 2025 г. към тях е имало възлагане на ремонти, които обаче не са били платени. „Полагаме усилия с ръководството на АПИ да възстановим диалога с фирмите и да ги накараме да довършат обектите си", информира той. Регионалният министър информира, че съвместно с общините в бюджета за следващите години вече ще има разписани приоритетни обекти, които най-спешно се нуждаят от ремонт и така за няколко годни пропуските по пътищата ще се наваксат. Като проблем за региона министърът посочи и лошото състояние на пътища в населените места, които са ползвани като обходни маршрути след затварянето на участъка Ботевград- Мездра. И напомни, че точно поради тази причина преди три години и половина той не се е съгласил главният път да се затваря. Във въпросните участъци има повредени мостове, които се нуждаят от основен ремонт, за който обаче се изисква проект и разрешение за строеж. Останалите участъци, където е възможно, ще бъдат ремонтирани по програмите за текущ ремонт. „В момента се подготвяме да създадем добра обстановка, за да можем да приготвим пътищата за зимното поддържане. В рамките на следващия един месец, пътищата трябва да бъдат в състояние, в което да могат да се обслужват за зимния сезон. Предстои фирмите да бъдат проверени за готовността им", допълни по темата министър Шишков.

Запитан дали изпълнителният директор на „Автомагистрали" ЕАД Иван Кунев е подал оставка заради поставянето на мантинели, министър Шишков отговори, че Кунев е подал оставка в петък вечерта по лични причини без да го информира. „С АПИ работим много добре и нямаме никакви проблеми. С „Автомагистрали" също работим много добре. Трябва да уважим причините за оставката. Аз не съм имал конфликт или проблем с Иван Кунев. Работата е много интензивна. Всеки си прави сметката. Пожелавам му максимално бързо да си реши личните причини, но със сигурност не си е тръгнал заради мантинелите", каза инж. Шишков. Според него най- вероятно е случайност, че точно в този момент се случва това.

Министърът напомни, че „Автомагистрали" ЕАД полага мантинелите по републиканските пътища много по-евтино. Те имат абсолютно всички сертификати и са минали краш тестове. „Ние прекратихме една обществена поръчка за много пари. Всички тези фирми, замесени с мантинелите, се оказаха криминален контингент, едва ли не, в момента се разследват за много по-важни неща, отколкото какви са мантинелите. Това, което направихме и "Автомагистрали" започнаха да работят в това направление. Организираха се, купиха машини и започнаха да подменят ограничителни системи. Очевидно, че някои хора бяха недоволни, защото на някой монополът свърши и тогава се пускат едни говорители, които започват да атакуват това, което правим. Очевидно е че има хора, които са много недоволни от това, че вече няма да продават или монтират по този начин мантинели, за които имаме ясно съмнение, че може и да не са качествени. Смисълът на създаването на дружеството „Автомагистрали" е точно този - в кризисна ситуация да може да извършва поддръжка на пътя и то това започна да прави. Който в момента направи цялата тази буря в чаша вода може би не е доволен от факта, че вече много неща са променени в България", коментира регионалният министър.