Pulse Holding придоби нов хотелски проект в Банско, който се намира в напреднал етап на строителство. Сделката е част от стратегията на компанията за разширяване на присъствието ѝ в планинските курорти. Новият комплекс ще бъде третият хотел от веригата Grand Hotels в района на Банско и четвъртият в портфолиото им.

Цената за придобиване на хотела все още не е обявена. Обектът е на Акт 15 и е разположен върху терен от 24 дка, с около 33 000 кв. м разгъната застроена площ. Проектът предвижда хотелски комплекс с мащабен СПА център с площ около 7500 кв. м, като развитието му ще бъде съобразено с концепцията и стандартите на хотелската верига.

Хотелът се намира в непосредствена близост до ски зоната в Банско, на метри от паркинга и съществуващата кабинкова линия. След придобиването предстои довършване на проекта и развитие на комплекса като част от хотелското портфолио на Grand Hotels.