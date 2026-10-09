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50 MP макро телефото камера, AI помощ при композицията и 66 W бързо зареждане са сред акцентите на новия модел

Има телефони, при които камерата е просто една от многото функции, и такива, при които фотографията определя характера на цялото устройство. HUAWEI Pura 90s Pro определено е от вторите. Новият модел поставя акцент върху естествените цветове, снимането на малки детайли отблизо и интелигентната помощ при композирането на кадъра.

Три камери с различна задача

Основната фотографска система на HUAWEI Pura 90s Pro включва 50 MP Ultra Lighting камера с променлива физическа бленда F1.4–F4.0 и оптична стабилизация, 12,5 MP ултраширокоъгълна камера с бленда F2.2 и 50 MP Ultra Lighting Macro Telephoto камера с бленда F2.1 и оптична стабилизация.

Така телефонът разполага с отделни решения за стандартни снимки, широки сцени и приближаване към малки детайли.

Основната 50 MP камера е интересна и заради регулируемата физическа бленда. Вместо да разчита единствено на софтуерна обработка, системата може да работи с различен отвор на блендата в диапазона от F1.4 до F4.0.

Нощна композиция, заснета с HUAWEI Pura 90s Pro

Телефонът предлага още нощен режим, портрет, професионален режим, панорама, светлинна живопис, висока резолюция, супер макро, ултраширокоъгълно снимане и други режими.

Нощна снимка, заснета с HUAWEI Pura 90s Pro

Големият акцент е на 5 сантиметра

Една от най-интересните характеристики на Pura 90s Pro е 50 MP Ultra Lighting Macro Telephoto камерата.

Тя позволява фокусиране от минимално разстояние 5 сантиметра, което отваря възможности за съвсем различен тип снимки. Цветя, бижута, храна, часовници, текстури и други малки предмети могат да бъдат заснети отблизо, без да се налага телефонът да стои на голямо разстояние от тях.

Детайл, заснет в режим Super Macro на HUAWEI Pura 90s Pro

Точно тук Pura 90s Pro показва една от основните си фотографски идеи – интересният кадър невинаги се намира далеч. Понякога е само на няколко сантиметра от камерата.

Телефото камерата разполага и с оптична стабилизация, която е особено полезна при работа с увеличение и при заснемане на ситни детайли.

И когато обектът е по-далеч

Макро възможностите не означават, че телефото камерата е ограничена единствено до близки обекти.

HUAWEI Pura 90s Pro поддържа 4-кратно оптично увеличение и до 100-кратно цифрово увеличение. Това позволява камерата да се използва и когато обектът е на значително по-голямо разстояние - особено полезно при запис на видео при 20-кратно телефото приближение по време на концерт, спортно събитие, при пътуване.

Видео при 20-кратно телефото приближение, заснето с Huawei Pura 90s Pro

Така една и съща телефото система получава две различни приложения – може да приближи далечен обект, но и да се фокусира върху детайл само от 5 см.

Цветовете имат значение

Друг важен елемент от камерата е True-to-Colour Camera 2.0.

Системата е насочена към по-естествено възпроизвеждане на цветовете, така че кадърът да остане максимално близък до действителната сцена. Това има значение при човешката кожа, растенията, небето и всички ситуации, в които прекалено агресивната обработка лесно може да промени видяното.

Идеята е проста – вместо снимката непременно да бъде по-наситена и ефектна, цветовете трябва да изглеждат убедително и естествено.

AI казва как да подредите кадъра

Изкуственият интелект при Pura 90s Pro не се включва само след заснемането.

Функцията AI Composition може да дава насоки още докато подготвяте кадъра. Чрез визуални указания тя помага при избора на композиция и ъгъл, преди да натиснете бутона за снимане.

Функцията трябва да бъде активирана ръчно, а действителният интерфейс и ефектите могат да се различават според конкретната ситуация.

Това е практичен подход към AI фотографията - вместо софтуерът единствено да коригира готовата снимка, той може да помогне тя да бъде по-добре композирана още при заснемането.

И селфи камерата снима в 4K

На предната страна е разположена 13 MP широкоъгълна селфи камера с F2.0 и автофокус.

Тя поддържа видеозапис с резолюция до 3840х2160 пиксела, или 4K. Това е полезно не само за селфита, но и за видеосъдържание и видеоразговори, когато качеството на предната камера има по-голямо значение.

6,6-инчов LTPO OLED дисплей

Фотографският характер на телефона е допълнен от 6,6-инчов LTPO OLED дисплей с резолюция 2760х1256 пиксела и плътност 460 ppi.

Честотата на опресняване е адаптивна и варира между 1 и 120 Hz, което позволява на екрана да се приспособява към показваното съдържание.

Панелът може да възпроизвежда 1,07 милиарда цвята и поддържа до 300 Hz честота на отчитане на докосването.

Три различни лица

HUAWEI продължава да използва дизайна като важна част от серията Pura. Камерният модул остава ясно изразен и веднага подсказва фотографската насоченост на устройството.

Pura 90s Pro се предлага в Orange Soda, Coconut White и Mulberry Black.

Трите варианта дават избор между по-смелия оранжев цвят, светлата версия и далеч по-сдържаното тъмно изпълнение.

Корпусът е с височина 157,8 мм, ширина 74,5 мм и дебелина 8,2 мм, а теглото е приблизително 213,5 грама.

5270 mAh батерия и 66 W зареждане

HUAWEI Pura 90s Pro за българския пазар разполага с батерия с капацитет 5270 mAh.

Телефонът поддържа 66 W HUAWEI SuperCharge при използване на съвместимо зарядно и кабел. Самото зарядно устройство не е включено в стандартния комплект.

Бързото зареждане е особено полезно при телефон, който се използва активно за снимки, видео, навигация и социални мрежи – вместо непременно да разполагате с часове край контакт, можете да използвате по-кратките периоди за зареждане през деня.

EMUI 16 и до 512 GB памет

Pura 90s Pro работи с EMUI 16.0. На българския пазар моделът се предлага с 12 GB RAM, като вариантите за вътрешна памет са 256 GB и 512 GB.

Телефонът не поддържа добавяне на външна карта памет, което означава, че изборът между двете версии е добре да бъде направен според количеството снимки, видео и приложения, които потребителят планира да съхранява.

5G свързаност и достъп до любимите приложения

Освен с фотографските си възможности HUAWEI Pura 90s Pro предлага и функционалности, които улесняват ежедневната употреба. Според предоставените характеристики моделът поддържа 5G свързаност, позволяваща по-бърз мобилен интернет при качване на снимки и видео в социалните мрежи, стрийминг и видеоразговори в движение.

Това е особено полезно за потребителите, които използват активно камерата на смартфона и искат да споделят заснетото съдържание без излишно чакане. Реалната скорост зависи от покритието на мрежата и мобилния оператор.

За приложенията се грижи AppGallery - официалният магазин на HUAWEI, който предоставя достъп до разнообразни приложения за комуникация, банкиране, навигация, пазаруване и развлечения. Платформата позволява и удобно управление на актуализациите им.

Потребителите могат да използват и популярни Google приложения като Gmail, Google Maps и YouTube. Достъпът до тях може да бъде осигурен чрез AppGallery и допълнителни решения за съвместимост, след което потребителят може да влезе със своя Google акаунт. Начинът на инсталиране и работата на отделните приложения обаче могат да се различават от тези при смартфоните с вградени Google услуги.

Pro или Pro Max?

Изборът между двата до голяма степен зависи от това как снимате.

Ако искате максимума от телефото камерата, често снимате от разстояние, държите на стабилизацията и искате 100 W зареждане и антирефлексното Kunlun стъкло, Pura 90s Pro Max е очевидният флагман.

Pura 90s Pro от своя страна запазва фотографския характер на серията, предлага интересното макро от 5 см и струва по-малко.

Ценовата разлика е 200 евро. Pura 90s Pro стартира от 1199 евро, а Pro Max – от 1399 евро.

Заключение

HUAWEI Pura 90s Pro е смартфон, при който фотографията остава в центъра на вниманието, но най-интересното е разнообразието от ситуации, за които е подготвена камерата.

Основната 50 MP камера предлага променлива физическа бленда и оптична стабилизация, а 50 MP Macro Telephoto камерата комбинира 4-кратно оптично увеличение с възможност за фокусиране от едва 5 сантиметра. Към тях се добавят True-to-Colour Camera 2.0 и AI Composition, която помага още при изграждането на кадъра.

А 6,6-инчовият LTPO OLED дисплей, 5270 mAh батерията, 66 W бързо зареждане, 12 GB RAM и EMUI 16 допълват пакет, при който камерата е звездата, но не е единствената причина телефонът да привлича внимание.