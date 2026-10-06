Нобел за медицина за 3-ма, които превърнаха светлината в ключ към тайните на мозъка

Петър Хегеман и Георг Нагел открили забележителен протеин, който помага на клетката да реагира на светлина. Карл Дайсерот го превърнал в превключвател за нервните клетки в мозъка на бозайници

Да се разбере как мозъкът създава спомени, чувства и поведение, отдавна е мечта на изследователите. Карл Дайсерот, Петер Хегеман и Георг Нагел получават тази година Нобеловата награда за медицина за 2026 г. за откритията си, довели до развитието на оптогенетиката. Това е иноватовен метод, който позволява да се включва или изключва активността на отделни нервни клетки в живия мозък. Той се използва днес в лаборатории по целия свят, за да се разкрият тайните на централната нервна система.

Още от древността изследователите се опитват да разгадаят биологичната загадка на сивото ни вещество. През ХХ век те успешно установиха кои области на мозъка управляват различните физиологични функции. Това допринесе за разбирането му, но методите, с които разполагаха по онова време, бяха сравнително груби и не можеха да докажат, че конкретен тип нервна клетка пряко предизвиква определено усещане или поведение.

Един от онези, които мечтаеха за по-прецизни инструменти за изследване на изключително сложната мрежа от нервни клетки в мозъка, е Франсис Крик. Няколко десетилетия след като прави революционното откритие на двойната спирала на ДНК през 1953 г., той започва да изследва механизмите, които стоят в основата на човешкото съзнание.

Така започнал да си представя начини за активиране и спиране на отделни нервни клетки в живия мозък. В един момент стигнал до заключението, че за да стане това възможно, трябва да се повлияе на техните сигнали. Обаче тези сигнали се движат изключитено бързо. Крик решил, че светлината е единственото нещо, което притежава скоростта, за да се изманипулират невронните сигнали.

Според него, ако молекулярните биолози успеят по някакъв начин да манипулират нервните клетки и да ги накарат да реагират на светлина, те биха могли да контролират невронната активност.

Днес идеята на Крик вече е реалност. С помощта на светлина изследователите вече могат да активират или деактивират отделни невронни вериги в мозъка. Те могат да съживяват спомени, да предизвикват чувства, да стимулират поведение и да изследват видовете неврони, които участват в различни психиатрични и неврологични разстройства. Оптогенетиката коренно променя нашето разбиране за мозъка. Тя предоставя и важни познания за това как нервната система взаимодейства с различни клетки в други части на тялото, като например сърцето и червата.

Историята на оптогенетиката започва не в човешкия мозък, а в едно микроскопично зелено водорасло. В началото на 90-те години германският учен Петер Хегеман се опитва да разбере как едноклетъчният организъм Chlamydomonas успява почти мигновено да реагира на светлина и да плува към нейния източник. Оказва се, че водораслото разполага с малко светлочувствително петно, което му позволява да “усеща” откъде идва светлината.

Когато Хегеман измерва електрическите сигнали в клетката, установява, че реакцията настъпва само около половин милисекунда след осветяването. Това е изключително бързо и го навежда на идеята, че механизмът трябва да е много по-прост от този в по-комплексни органи - като човешкото око например. Той предположил, че един и същ белтък може едновременно

да улавя светлината и да отваря канал в клетъчната мембрана,

през който да преминават заредени частици и да възниква електрически сигнал.

След години работа екипът на Хегеман открива два обещаващи гена в ДНК на водораслото, които може би отговарят за произвеждането на този специален белтък. За да разбере какво точно правят, той се обръща към колегата си Георг Нагел. Именно тук идва вторият решаващ принос към развитието на бъдещата оптогенетика.

Нагел решил да вкарва гените от водораслото в яйцеклетки на жаби. Те започнали да произвеждат два специални белтъка, които се натрупали на повърхността на яйцеклетките. Когато учените ги осветили, каналите в клетъчните мембрани на яйцеклетките се отворили. Така се потвърдила хипотезата на Хегеман, че съществуват белтъци, които могат директно да превръщат светлината в електрически сигнал. Въпросните два белтъка получили имената каналродопсин-1 и каналродопсин-2, като именно вторият се оказва ключът към следващия голям пробив за развитието на оптогенетиката.

Каналродопсин-2 работи почти мигновено. При попадане на светлина той отваря проход в клетъчната мембрана за части от милисекундата, през който преминават положително заредени йони. Така клетката генерира електрически импулс под въздействието на светлина и става фоточувствителна. Хегеман и Нагел решили да тестват каналродопсин-2 в ембрионални човешки бъбречни клетки и в такива от хамстери. Те също генерирали импулси при осветяване. През 2003 г. двамата учени публикували резултатите от откритието си и предложили каналродопсин-2 да се използва като мощен инструмент за генериране на електрически импулси в клетките с помощта на светлина.

Откритието на Хегеман и Нагел обаче все още било само любопитен клетъчен механизъм

Големият въпрос е дали този светлинен ключ може да бъде използван там, където електрическите сигнали са в основата на всичко, а именно в мозъка.

Точно от това се интересува американският лекар и невролог Карл Дайсерот. Още по време на обучението си той работи с пациенти и вижда колко малко всъщност се знае за това как определени клетки в мозъка пораждат депресия, страх, халюцинации или други промени в поведението. За да разбере какво правят отделните неврони, на него му трябва не просто начин да ги наблюдава, а начин да ги включва по команда и да вижда какво ще се случи.

Именно каналродопсин-2 се оказва липсващото парче от пъзела. Дайсерот получава гена за белтъка от Георг Нагел и го вкарва в нервни клетки на плъхове. Те започнали сами да произвеждат светлочувствителния белтък. Когато Дейсерот ги осветява със синя светлина, невроните веднага се активирали и изпратили нервен импулс. Така ученият прави нещо, което дотогава е изглеждало почти фантастично - превръща светлината в копче за включване на невронни клетки.

През 2007 г. той и екипът му използват метода в мозъка на живи мишки. Вкарват гена в мозъчни клетки, които управляват движението, осветяват ги през тънко оптично влакно и мишките започват да движат мустаците си. Така учените вече могат не само да гледат кои клетки работят, а

нарочно да включат точно определени от тях и да видят каква реакция предизвикват

Възможността да се активират отделни видове нервни клетки в мозъка коренно променя разбирането ни за него. Сивото вещество на възрастен човек съдържа около 90 млрд. нервни клетки, всяка от които образува хиляди връзки с други клетки. В много случаи пътят от дадена нервна клетка се простира до напълно различна област на мозъка. Освен това нервни клетки, които управляват напълно различни физически функции, могат да бъдат тясно преплетени.

Благодарение на оптогенетиката изследователите вече могат да установят точно кои от нервните клетки в дадена сложна мрежа контролират различни мозъчни функции. Например те са идентифицирали невронни вериги, които регулират усещането за болка, социалното поведение, жаждата, приемането на храна, удовлетворението и вниманието. Открили също нервни клетки, отговорни за разнообразни функции - от контролирането на циркадния ритъм до предизвикването на висока температура при активиране на имунната система.

Оптогенетиката може да се използва и за картографиране на нервната система и клетъчните функции извън мозъка.

