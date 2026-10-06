Имотният пазар се върна назад с 20 години - сделките сега са по-малко от 2005 г.

Ентусиазмът се изпари, в курортите купуват с 30-40% по-малко къщи и апартаменти, отколкото миналата година

Ентусиазмът да се купуват имоти у нас е изчезнал - по брой на сключените сделки изминалите досега месеци от 2026 г. отстъпват на 2005-а - годината, от която са най-старите налични данни на Агенцията по вписванията.

През третото тримесечие броят на регистрираните имотни сделки в България е 45 312. Това е 22,1% спад в сравнение с година по-рано, и е с 32,9% под броя на сключените през същото тримесечие на 2005 г. сделки. А ако се съберат данните за първите три тримесечия, сега у нас са сключени със 17,1% по-малко сделки, отколкото през 2005 г.

Спадът се ускорява от началото на 2026-а

- през първото тримесечие беше 15,4% в сравнение с миналата година, а през второто - 17,9%. Средно за изминалите месеци от годината у нас се изповядват с 18,7% по-малко имотни сделки от всички видове - жилища, магазини, стопански постройки и др.

За сравнение, сривът на този пазар при настъпването на световната финансова криза през 2009 г. беше 40%, а другата разлика в сравнение със сега е, че настъпи изведнъж.

Разликата с 2005 г. е, че тогава българският имотен пазар беше в навечерието на истински бум. Три години по-късно броят на сделките почти се удвои.

До голяма степен намалението на сделките сега се дължи на жилищния пазар и това се доказва от факта, че същата тенденция се наблюдава във всички големи градове, където движещата сила на имотния пазар са именно сделките с жилища - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора.

Сред 113-те служби по впсвания в страната има само няколко изключения - населени места, в които през месеците юли, август и септември са сключени повече имотни сделки, отколкото за същия период на миналата година. Но това са или малки населени места като Сливница, Мадан, Гоце Делчев, Котел, Първомай, или градове, в които имотният пазар по принцип никога не е бил силен като Благоевград.

Но също в малък град - Чепеларе, има буквално срив на имотните сделки, като през третото тримесечие те намаляват с близо 40% на годишна база.

Друго знаково за имотния пазар място - Несебър, където се вписват и сделките, сключени в Слънчев бряг, също показва драстичен спад на купуването на имоти - с 37% в сравнение с година по-рано. Тенденцията

е абсолютно същата и в много други курортни градове

както по морето, така и в ски курортите: Царево, Балчик, Каварна, Поморие, Разлог, Банско, Боровец, Смолян и Пампорово.

Въпреки че сделките намаляват рязко, цените на имотите не падат със същия темп, а в много сегменти продължават да растат или да влизат в плато - стоят си едни и същи и не намаляват. Този отказ на продавачите да свалят цените бързо доведе до сериозна ножица между търсенето и предлагането, блокирайки пазарната активност и до голяма степен е сред причините за застоя на пазара.

Доскоро експертите прогнозираха, че с отминаването на еуфорията от влизането ни в еврозоната имотният пазар плавно ще се балансира. Бързината, с която намаляха сделките обаче, поражда опасения, че се е задала имотна криза, която е по-мащабна от очакваното.