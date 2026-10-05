Главболгарстрой участва в годишната среща на IPLOCA в Гърция

„Главболгарстрой“ участва в 58-ата годишна конвенция на Международната асоциация на изпълнителите на газопроводи - IPLOCA, която се проведе в Гърция през септември. В срещата се включиха представители на компании лидери в глобалната енергийна и тежка инфраструктурна индустрия, представящи широк спектър от експертиза в строителството, инженеринга и поддръжката на наземни и подводни газопроводи, компресорни/помпени станции, терминали и съоръжения и подводни инженерни проекти, вкл. американските CATERPILLAR Inc. и American Augers, китайската China Petroleum Pipeline Engineering Corporation -CPP и др.
По време на събитието Зара Кизирян, изпълнителен директор на „ГБС Енерджи Сълюшънс“ и член на Борда на директорите на IPLOCA, беше избрана за председател на Програмата за образователни стипендии (Scholarship Programme), която предоставя финансова подкрепа за образованието на следващите поколения в семействата на служители на компании - членове на асоциацията, въз основа на академичните им постижения.
Кизирян продължава да участва активно и в Membership Committee на IPLOCA, който работи за разширяване на възможностите за професионално взаимодействие, обмен на знания и ангажираност между членовете на организацията.
По време на форума „Главболгарстрой“ проведе поредица от двустранни срещи с представители на международни компании от сектора. Фокусът на разговорите беше върху споделянето на опит и експертиза, както и върху възможностите за бъдещо партньорство при реализацията на стратегически енергийни и инфраструктурни проекти.
Годишната конвенция на IPLOCA е утвърдена международна платформа за обмен на експертиза, технологии и добри практики в развитието на енергийната инфраструктура. Тазгодишното издание се проведе в контекста на 60-годишнината на асоциацията.