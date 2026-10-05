Главболгарстрой участва в годишната среща на IPLOCA в Гърция

„Главболгарстрой“ участва в 58-ата годишна конвенция на Международната асоциация на изпълнителите на газопроводи - IPLOCA, която се проведе в Гърция през септември. В срещата се включиха представители на компании лидери в глобалната енергийна и тежка инфраструктурна индустрия, представящи широк спектър от експертиза в строителството, инженеринга и поддръжката на наземни и подводни газопроводи, компресорни/помпени станции, терминали и съоръжения и подводни инженерни проекти, вкл. американските CATERPILLAR Inc. и American Augers, китайската China Petroleum Pipeline Engineering Corporation -CPP и др.

По време на събитието Зара Кизирян, изпълнителен директор на „ГБС Енерджи Сълюшънс“ и член на Борда на директорите на IPLOCA, беше избрана за председател на Програмата за образователни стипендии (Scholarship Programme), която предоставя финансова подкрепа за образованието на следващите поколения в семействата на служители на компании - членове на асоциацията, въз основа на академичните им постижения.

(от дясно наляво) Павел Валодзка, представител на Главболгарстрой във Виена, Илия Карабаджаков, изпълнителен директор на „ГБС Енерджи Сълюшънс“, Зара Кизирян, изпълнителен директор на „ГБС Енерджи Сълюшънс“ и член на Борда на директорите на IPLOCA, Константин Кисев, член на Съвета на директорите и зам.-изпълнителен директор на „Главболгарстрой Интернешънъл“

Кизирян продължава да участва активно и в Membership Committee на IPLOCA, който работи за разширяване на възможностите за професионално взаимодействие, обмен на знания и ангажираност между членовете на организацията.

По време на форума „Главболгарстрой“ проведе поредица от двустранни срещи с представители на международни компании от сектора. Фокусът на разговорите беше върху споделянето на опит и експертиза, както и върху възможностите за бъдещо партньорство при реализацията на стратегически енергийни и инфраструктурни проекти.

Годишната конвенция на IPLOCA е утвърдена международна платформа за обмен на експертиза, технологии и добри практики в развитието на енергийната инфраструктура. Тазгодишното издание се проведе в контекста на 60-годишнината на асоциацията.