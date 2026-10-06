Екоизисквания ще оскъпят от догодина бензин и дизел с още 16-17 цента на литър

България и още 5 държави от ЕС искат преразглеждане на правилата

България и още пет държави-членки на ЕС, подписват в четвъртък в София декларация с общи искания към Еврокомисията да преразгледа свои регламенти и директиви, свързани с екологичните изисквания към горивата. Според тях те ще доведат до вдигане на цените на бензина и дизела с нови 15–17 евроцента на литър още от началото на 2027 г., могат да намалят вече свитите нефтопреработващи мощности на Европа и да се отразят на доставките, независимо от нестабилната геополитическа обстановка. Това съобщи пред журналисти в понеделник Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация (БПГА). Другите държави са Гърция, Румъния, Чехия, Полша и Словакия.

От догодина влиза в сила втора схема за търговия с парникови емисии, която вече ще обхваща и горивата. За всеки тон дизел, пуснат на пазара, производителите трябва да осигурят три тона въглеродни квоти. При фиксирана за следващите две години цена от 43 евро без ДДС и акцизи на въглеродния двуокис

това означава оскъпяване със 150 евро на тон

или 15–17 евроцента на литър за крайните потребители, сочат изчисленията на бранша.

Тази нова схема бе приета още преди началото на войната на Русия срещу Украйна, като целта сега е да се убеди Брюксел да отложи с две години влизането в сила на втората част от европейската схема за търговия с емисии и да се намери адаптирано решение, съобразено с доставките и цените на петрола.

Като друг проблем пред петролния бизнес Бенчев очерта директивата, изискваща използване на 29% възобновяема енергия в горивата до 2030 г. В момента България покрива 7% от изискването, и то благодарение на използването на биогорива, произведени от земеделска продукция и остатъци. Еврокомисията обаче иска да се спре използването на рапица и други селскостопански култури за производството на биогорива. “Сега нашите рафинерии

внасят палмово олио и други остатъчни мазнини

от Виетнам и Камбоджа, за да произвеждат биогорива заради евроизискванията. Аз не знам какво пестим от парниковите емисии, като транспортираме тези суровини, вместо да използваме европейска земеделска продукция, при която имаме свръхпроизводство”, каза Бенчев.

На петролните компании освен това се забранява да правят енергийни спестявания, като влагат енергоспестяващи добавки във фосилните горива.

Ако се спре тази практика, това ще означава вдигането на цената на горивата с още около 15 евроцента на литър, сочат разчетите на бранша. За да не се получава подобно оскъпяване, засега решението на българската държава е да наложи административна такса от 2 евроцента за всеки продаден литър горива на краен потребител от следващата година. Приходите от нея ще влязат във Фонда за декарбонизация и се очаква да са около 80–100 млн. евро годишно, сочат разчетите към внесените поправки в Закона за енергийна ефективност, които обаче все още не са приети.